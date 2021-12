Tolima apunta a otro jugador de la Eliminatoria: el '10' que quieren

En las últimas horas y tras conocer que Daniel Mantilla, el '10' que se acercaba al Deportes Tolima, finalmente no llegará, el periodista Mauricio Loret de Mola entregó el nombre de un jugador de selección peruana, que estaría negociando con los pijaos. Gabriel Camargo, máximo accionista del vinotinto y oro ya había adelantado que llegaría un jugador de equipo nacional para esa posición, que lo haría salirse del tope salarial.

Pues bien, se trata de Raziel García, un volante que hasta hace muy poco daban como fichaje para Alianza Lima, pero que empezó a negociar con el campeón colombiano y su llegada sería inminente. Al menos teniendo en cuenta lo manifestado por el directivo del club tolimense. De ser así, García sería el segundo refuerzo desde la Eliminatoria Sudamericana, tras la confirmación del arquero Alexander Domínguez, capitán de Ecuador.



"Todo iba encaminado con Alianza. Números y todo. Su representante optó por otro camino. Adquirió pase del jugador. Entiendo que con el visto bueno del futbolista, negociaron su salida. Raziel no tiene equipo ahora. Lo ofrecieron a Tolima, campeón colombiano", indicó Loret de Mola en su cuenta de Twitter, donde posteriormente agregó que: "Tolima le hizo oferta formal a Raziel García. Cambiaron los tratos. Es el jugador que buscan para la Copa Libertadores".



Desde Colombia, Julián Capera también habló del tema García indicando que el '10' peruano, quien viene de militar en Cienciano, es el jugador que quiere ahora el Deportes Tolima. "No está cerrado, no está firmado, pero sí muy adelantado en tema de valores. Es el nombre que persigue el Deportes Tolima para reforzar su equipo en Copa Libertadores. Recientemente ha sido tenido en cuenta por Ricardo Gareca, después de una buena campaña en el fútbol peruano (...) No se ha podido cerrar porque los derechos económicos del jugador han sido comprados por un grupo inversor diferente. La oferta del Tolima es mejor a la de Alianza Lima".



El jugador de 27 años juega como mediocentro ofensivo, pero también lo ha hecho como extremo por izquierda en la selección de su país.