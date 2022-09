Verdad del caso Rangel: 'cometió un acto disciplinario, no se apartó'

Deportes Tolima tuvo que aceptar lo que tantas veces negó: hay actos de indisciplina dentro del grupo y eso podría estar afectando la situación deportiva.

El fin de semana se supo que uno de los implicados en esta situación es el delantero Michael Rangel, situación que inicialmente dio para pensar que podría llegar a ser marginado del equipo. Sin embargo, el propio técnico Hernán Torres dijo con certeza cuál es la realidad de su caso.



"Cometió un acto disciplinario, ya está en el Comité de Disciplina, no sé... Ellos son los que deciden y determinan qué es lo que va a pasar en ese aspecto. Por ahora está trabajando con nosotros", dijo el DT tras la victoria contra Once Caldas que devuelve a su equipo a la pelea por la clasificación en Liga Betplay.



Pero ojo que aprovechó para desmentir la versión de que el goleador fue separado el grupo: "No se ha apartado del equipo, eso es mentira. Está entrenando con nosotros, normalmente. A mí no me han informado de ninguna otra situación, no está apartado, hizo sus descargos al Comité Disciplinario y el Comité tomará las decisiones", explicó.



Lo cierto es que Rangel confirma las versiones de prensa relacionadas con actos de indisciplina que tantas veces tuvo que negar Torres, al tratar de explicar la crisis deportiva que tenía a su equipo en el fondo de la tabla. La última victoria lo respalda pero es un hecho que hay incomodidad, especialmente con RAngel, quien llegó como deslumbrante refuerzo y solo marcó 10 goles en 40 partidos.