¿No era solo Rangel? 'Borrachímetro' del Tolima daría más novedades

Deportes Tolima ha sufrido un duro golpe, uno más en este semestre de decepciones que casi empezó con los 7 goles que encajó contra Flamengo y que amenaza con una crisis más profunda que está lejos de tocar fondo.

La derrota 1-3 contra Pereira lo dejó muy malherido y prácticamente fuera de la discusión para clasificar a los cuadrangulares, una situación que, según el técnico Hernán Torres, es simplemente inexplicable.



"No estamos felices, vaya y mire cómo está ese camerino. Parece un cementerio, todo mundo con la cabeza agachada y algunos llorando. No saben lo que pasa allá adentro”, dijo en rueda de prensa.



¿Y entonces cuál es la razón de esa debacle, si tiene la segunda o tercera nómina más valiosa de la Liga Betplay? Habría una razón de la que pocos quieren hablar.



El periodista Javier Hernández Bonett, el primero que habló de indisciplina en el equipo, ratificó en las últimas horas todas sus dudas. Ya la salida de Michael Rangel probó que su información era verídica, pero podría no ser el único caso.



"Que no digan que el borrachimetro no funciona... Ya salió uno y entiendo que podrían salir dos o tres más.. Parece que se relajaron las medidas entre otras cosas porque César Camargo (presidente) ha estado más pendiente de la salud de su padre en Estados Unidos, y yo haría lo mismo, pero quedaron al mando otras personas que no eran las adecuadas para manejar el caso", dijo en Blu Radio.



El periodista reconoce que hubo problemas físicos que no son culpa de nadie, pero dejó clara una sospecha que ronda en Ibagué: "sí hubo lesiones pero también hubo mucho chupe", concluyó.