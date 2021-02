Nacional sin acción: definida programación de la sexta fecha de Liga

La sexta jornada de la Liga Betplay 2021-I se jugará como era habitual, iniciando el viernes 12 de febrero y terminando el domingo 14. El equipo que tendrá descanso obligado será Atlético Nacional. Los partidos entre Equidad vs Millonarios y Santa Fe vs Bucaramanga, fueron programados sin estadio, sin embargo la Alcaldía de Bogotá anunció que sí prestará los estadios: El Campín y Techo, para los próximos compromisos.

Viernes, 12 de febrero



Deportivo Pereira vs Patriotas FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win +



Alianza Petrolera vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



Boyacá Chicó vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Sábado, 13 de febrero



La Equidad vs Millonarios FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Águilas Doradas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Envigado FC vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Domingo, 14 de febrero



Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Jaguares FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win +



Descanso: Atlético Nacional