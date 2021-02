Se va pero no dijo cuándo: 'tampoco tenemos afán en salir de América'

Que Portugal, que Rusia, México, que Estados Unidos… Mucho se especuló a finales del año pasado y a comienzos del actual sobre el eventual destino de Duván Vergara, pero hasta hoy la única realidad del extremo monteriano es América de Cali.



Por ello, después de pagar dos fechas de sanción por el polémico video grabado junto a Marlon Torres y Yesus Cabrera dedicado a Teófilo Gutiérrez en la celebración de la estrella 14, el jugador señaló en rueda que “siempre estar en este equipo me motiva, no necesito competencias en sí para vestir esta camiseta y estar motivado, así sea un partido amistoso lo juego, obviamente un aliciente más jugar Libertadores y toda las competencias, estar siempre allí con el equipo y sí han llegado varias cosas, pero no han llenado las expectativas de nosotros y tampoco tenemos afán de salir, estoy contento acá, estoy feliz con esta institución, con toda la hinchada que me quiere, al igual que todos los compañeros, somos los actuales campeones, necesitamos ratificar eso y muy contento por volver, espera esto con ansias, si en un futuro llego a partir lo haré con mucha humildad y si me quedo, voy a ser como siempre lo hago, sudando la camiseta del club que más quiero en este momento”.



Sobre el listado de 23 jugadores, el que ha aparecen cinco compañeros suyos, Vergara dijo: “Estoy tranquilo, es algo que los muchachos han trabajado, se lo han ganado, hasta el momento no he jugado ni un partido, con la ayuda de Dios este miércoles logro estar de nuevo en la cancha, lo más importante es aportarle al equipo en la cancha y confiamos en Dios que en más adelante esté”.



En cuanto a si cree que la sanción tuvo que ver con esa decisión del técnico Rueda, afirmó: “Las disculpas las pedí públicamente, es algo que ya pasó y darle la vuelta a eso, no sé por qué no me llamaron, igual no he jugado, vengo sin ritmo desde que jugamos el último partido, retomar esa confianza dentro del juego y llenar las expectativas nuevamente”.



También habló de su parte motivacional al no darse su salida al exterior y lo del llamado al microciclo del combinado tricolor: “No me esperaba el llamado por que no he jugado, a la Selección van los que están jugando y aportándole al fútbol, siempre motiva estar, siempre estoy alegre, soy de quienes piensan que el tiempo de Dios es perfecto y si eso va a ser para mí llegará en su debido tiempo, mientras tanto a trabajar para conseguir eso, están las Eliminatorias, la Copa América, falta mucho, espero seguir en el buen nivel que estaba para que me tengan en cuenta, contento por mis compañeros, les dije que lo disfrutaran mucho, que se lo merecen y siempre el deseo de uno es salir, cumplir sueños, pero de pronto no fue el momento, estoy contento acá, como lo digo siempre, soy feliz en esta institución, me ha dado mucho, dos campeonatos, le debo mucho a los directivos que hacen ese esfuerzo para que uno se quede, aquí estoy, feliz, y tienen Duván para rato”.



Del regreso con el conjunto escarlata ante Bucaramanga este miércoles en el Pascual, sostuvo: “Contento de volver, la verdad estaba esperando con ansias este momento, poder aportarle al equipo como siempre lo he hecho, con humildad, esperemos que mañana sea un día increíble para mis compañeros y mi persona, obvio que siempre quiero ser titular, reitero que cuando llegué y es un lema que tengo, que sean 5, medio tiempo o 90 minutos siempre doy lo mejor de mí y más con esta camiseta que me ha dado muchas cosas y siempre estoy agradecido con ella”.



Vergara reconoce que se siente raro tras dos juegos por fuera: “Un poco ansioso, ya me hacía falta jugar, necesito llenar todas las expectativas, adaptarme al grupo, que viene con ritmo de partidos, están jugando bien, hace falta eso último para sumar de a tres, ya queremos sumar, que saquemos esto adelante y estar en los primeros lugares que América siempre merece”.



Consultado por la ubicación Santiago Moreno por la izquierda mientras él fue ausente, remató que “estoy preparado para jugar donde me toque y en la posición que me pongan tengo que cumplir, para eso somos profesionales, para nadie es un secreto que mi posición es por la izquierda, pero si el ‘profe’ me quiere poner por la derecha o incluso de delantero lo hago sin ningún problema. Obviamente sabemos que ‘Santi’ está pasando por un buen momento, me alegra mucho, como siempre les he dicho a los más jóvenes, tienen que aprovechar las oportunidades, eso están haciendo, igual tienen el respaldo de nosotros, siempre se los hemos brindado y siempre estamos hablando para que no se descarrilen y siempre estén centrados en el fútbol y sean felices, disfrutando el momento”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces