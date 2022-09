Dorlan Pabón: ‘Importante que estemos cómodos y demos lo mejor’

Atlético Nacional buscará derrotar al Cali el próximo domingo y afianzarse en el grupo de los ocho mejores en la Liga BetPlay II-2022. Dorlan Pabón es uno de los hombres de experiencia en el equipo verdolaga, jugando más cerca del área, espera mejorar el peso ofensivo en función del trabajo colectivo.



“En mi carrera también he jugado de falso ‘9’ y me he sentido muy bien. Siempre fue mi puesto, en Envigado y en la primera etapa con Nacional, también en la Selección Colombia. Ya en Monterrey jugué por banda. Me sentí muy cómodo jugando el domingo en Montería, voy a tener el arco de frente y eso es muy importante”, detalló el atacante antioqueño en conferencia de prensa.



Sobre lo sucedido en el encuentro anterior y pensando en lo que viene para este remate de campeonato, Pabón detalló que “en Montería hicimos un gran trabajo, cuando se saca el cero y eso nos queda más cerca de ganar. Agarramos confianza y eso es muy importante. Todos los partidos son diferentes, sabemos que Cali no pasa un buen momento, pero debemos pensar en lo de nosotros, sacar el cero en nuestro arco y buscar ganar después de varios partidos”.



Además, “hemos analizado el comportamiento de nosotros, estando más juntos será más fácil. En el clásico estuvimos muy abiertos, esos errores no podemos cometerlos. El funcionamiento que hemos planteado ha sido como base un 4-4-1-1. Hay que sostener más la pelota y sacar diferencias”.



Dorlan precisó que “somos un equipo, queremos tirar al mismo lado. El cuerpo técnico nos conoce, Pedro Sarmiento tiene experiencia y nosotros debemos buscar sacar esto adelante. Lo más importante es que en cada partido estemos cómodos y demos lo mejor”.



“Con Pedro Sarmiento, nos ha inculcado tener más la pelota, le gusta mucho el 4-2 y pasar la pelota entre líneas. Nos pone una tarea y nosotros debemos aplicar lo que pida el partido. En el fútbol de ahora el 10 se perdió. En el fútbol colombiano casi ninguno juega con 10. Acá tenemos a Jarlan (Barrera), al ‘Rifle’ (Andrés Andrade), a (Yeison) Guzmán, cuando entran nos aportan mucho. Yo no soy 10, soy falso ‘9’ y me dan la libertad para moverme por todo el campo”, añadió.



Finalmente, el jugador se refirió de Tomás Ángel, quien es uno de los jugadores por el que la hinchada sigue esperando que despunte su nivel. “Tomás Ángel es un gran jugador, es muy buen profesional y la oportunidad que tenga la deberá aprovechar. Esperamos que, clasificando entre los ocho, tenga más posibilidades de jugar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8