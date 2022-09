Presidente de Nacional busca DT: negó a Ramírez y habló del perfil

Atlético Nacional pasa por una época de muchos cambios, desde su presidencia, pasando por personal administrativo y el puesto de entrenador. El club antioqueño está haciendo una restructuración y prepara un proyecto para tener un plantel competitivo y así iniciar un proceso a largo plazo y con bases fuertes.



Mauricio Navarro, presidente de Nacional, aceptó que están buscando un técnico para 2023. Aunque el actual entrenador, Pedro Sarmiento, tendría chance de continuar si sale campeón de la Liga II; es un hecho que en el club verdolaga están revisando desde ya varias hojas de vida.



“Estamos estudiando muchas hojas de vida, analizando perfiles, mirando costos. No hemos hablado aún con nadie, solo estamos clasificando algunos candidatos que nos interesan, que tienen experiencia en copas internacionales, que conocen el medio colombiano, que saben de fuerzas básicas”, reconoció Navarro en charla con ‘El Alargue’ de Caracol Radio.



En las últimas horas, versiones de prensa aseguraron que Nacional estableció contacto con Miguel Ángel Ramírez, técnico español que dejó huella en Independiente del Valle (Ecuador), y tuvo pasos por Internacional (Brasil) y Charlotte FC (Estados Unidos). Sin embargo, el dirigente negó acercamientos.



“Tiene una hoja de vida interesante, por lo hecho en Independiente del Valle, Internacional de Porto Alegre y en la MLS. Pero no sé, es una versión de prensa, porque no hemos tenido conversaciones. Acepto que es un candidato interesante, pero hay aspectos para analizar, como los costos”, dijo Navarro.



El presidente añadió: “El técnico que está ahora es interino y si estamos buscando un cuerpo técnico de peso que venga, pero lo haremos con calma, porque el cuerpo técnico que está tiene todo nuestro respaldo y creemos en ellos. No tenemos afán pero sí buscamos”.



La idea de Nacional es clara, y sobre unos objetivos buscan al nuevo estratega. “Queremos ganar títulos en Colombia, eso es obligación nuestra, también el objetivo es avanzar en Libertadores más allá de octavos, queremos fortalecer nuestra cantera, para nutrir nuestro equipo y también nuestros recursos”, mencionó Mauricio Navarro.



Por su parte, Navarro le contó al diario ‘El Colombiano’ cuál es el perfil del técnico que está buscando Nacional: “Alguien que sea líder, que tenga amplia experiencia en torneos locales e internacionales, que conozca el medio, que haya dirigido acá. Una persona con una edad que nos permita un proceso de 2 o más años y no un técnico, como hemos traído, que mire a Colombia como un trampolín para estar en ligas mayores. Con un entrenador de proyección, joven, que esté pensando que este es un paso para llegar a Europa, no sería fácil hacer ese proceso. Así que necesitamos un líder, que trabaje en equipo, empodere a la gente, tenga manejo de grupo y le dé salida a la cantera para poder hacer patrimonio”.