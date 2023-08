¿Culpa de Lucas o del bajo nivel de jugadores? Polémica por penaltis

América de Cali sufrió una insólita remontada en su visita a Junior de Barranquilla y, después de ir ganando 3-0, terminó derrotado 4-3. Los memes no se hicieron esperar. Las críticas y la polémica por los 'culpables' de la situación, tampoco.

El equipo escarlata sufrió tres penaltis en contra que acabaron siendo demasiada carga para sostener el resultado.

​En las redes sociales hubo dos bandos claros: los que culparon a Lucas González por el manejo del partido, concretamente los cambios cuando vino el empate, y por el otro los que apuntan a los jugadores, responsables de errores individuales que acabaron costando dos muy duras caídas, contra Independiente Medellín y ahora contra Junior.

El propio estratega estuvo en este segundo bando, como queda claro en sus declaraciones en la rueda de prensa en Barranquilla: "Cuando nos marcan el penalti terminando el primer tiempo se siente que estás encima, pero hay que tener cuidado. Luego arranca el segundo tiempo y pitan otro penalti, y es increíble que nos piten 5 penaltis en los últimos 2 partidos de liga, y por ahí pasa la diferencia en el resultado en ambos partidos. Hay frustración porque no fuimos capaces de defender el resultado", afirmó.

La declaración, para muchos, es un señalamiento directo a la plantilla, que en efecto no logra sostener un resultado a partir de errores de marca muy puntuales pues se pitan manos dentro el área que no tienen que ver con el planteamiento sino con la ejecución del plan en el campo.

Pero también hay que decir que mientras Arturo Reyes acertó con sustituciones como la de 'Cariaco' González, autor de dos tantos de penalti, para González la opción fue desarmar todo el plan y de paso confundir a los jugadores en sus roles, además de incluir atacantes cuando ya no había cómo cambiar la suerte.

El día después de la derrota todos tienen alguna culpa. Es lo que debe trabajar América de Cali si no quiere dar al traste con otro nuevo proyecto, como exigen muchos hinchas.