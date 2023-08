Arturo Reyes: 'El empuje desde la tribuna fue muy importante'

Junior de Barranquilla dio una muestra de amor propio este miércoles en el Metropolitano de Barranquilla. El cuadro 'Tiburón' se fue al descanso con un marcador de 3-1 y en el segundo tiempo logró darle la vuelta para obtener tres puntos importantes para la confianza del plantel.



Carlos Bacca, Deiber Caicedo y un doblete de LUis 'Caiaco' González, le dieron el triunfo 4-3 en un verdadero partidazo de Liga BetPLay. Finalizado el compromiso, Arturo Reyes, que celebró su primera victoria en este nuevo ciclo al mando del equipo, se refirió a la noche mágica que se vivió en la capital del Atlántico y destacó la conexión entre la afición y los jugadores en el campo de juego.

¿Le preocupa la falta de definición? Yo creo que Junior, a pesar de no hacer el mejor de los juegos, elaboró, intentó. La reacción y la confianza del equipo sobre que hoy podíamos revertir este marcador, siempre estuvo bajo un mensaje positivo.



Charla en el entretiempo:: "Nosotros podíamos ganar el segundo tiempo, que confiáramos en las cosas buenas que estábamos haciendo. Eso sí, debíamos corregir algunos temas en la elaboración de juego, en la amplitud, en las rupturas".



Noche mágica en el Metropolitano: "Esas noches donde el aficionado se mete con su equipo, ese empuje que sentimos desde la tribuna hacia el campo fue muy importante. El hincha hizo su trabajo y los jugadores en el campo también. Espero que la afición haya quedado contenta".



Jerarquía del Junior: "Es una nómina amplia, robusta, todos quieren estar. Hay partidos diferentes, dependiendo del rival, a veces acertamos con el once, pero hay imprevistos y ahí es donde el jugador debe interpretar. Tenemos jugadores con mucha capacidad, jerarquía".



Confianza en el equipo: Esperamos seguir mejorando, junto con el hincha, creer en la institución. Lo más importante aquí no somos los jugadores, el entrenador, sino la institución, sacarla del momento difícil que viene pasando.