Futuro incierto: el club que estaría tras los pasos de Dayro Moreno

Dayro Moreno regresó a Once Caldas el pasado 15 de septiembre, como el gran refuerzo de la temporada del 2020. Sin embargo, su estadía en el equipo blanco no fue garantía para conseguir la clasificación y el conjunto de Manizales terminó siendo eliminado en el todos contra todos.



Además, en la Liguilla de eliminados, el cuadro que en ese entonces dirigía Hubert Bodhert no logró el objetivo y también se despidió de la oportunidad de disputar el repechaje por un cupo a la Suramericana.

Tras la mala temporada, el futuro del atacante de 35 años, quien en un principio firmó el vínculo con el club hasta el pasado mes de diciembre, comenzó a ponerse en duda, por lo que varios equipos aparecieron como nuevas oportunidades para el artillero que tiene experiencia en Selección Colombia y en el fútbol del exterior.



En un principio, distintas versiones apuntaron que Moreno pretendía regresar a su antiguo club, Talleres de Córdoba; no obstante, desde Argentina aseguraron que el conjunto de la T no tendría en sus planes al nacido en Chicoral, descartando así su regreso al campeonato argentino.



Ahora, con la mira puesta en el temporada del 2021 que está por comenzar, un club del FPC estaría interesado en los servicios del goleador exNacional, Junior y Millonarios, quien a pesar de su edad, sigue siendo una cuota fija en el ataque.



Pues bien, según se conoció, Águilas Doradas es el equipo que estaría tras los pasos de Dayro Moreno y, al parecer, su llegada al equipo antioqueño estaría muy cerca de darse.



Asimismo, el conjunto de Rionegro estaría cerca de confirmar la llegada de Hubert Bodhert, extécnico de Once Caldas, que dejó el cargo en el equipo blanco en el primer día del año.