Dayro Moreno quiere doble récord: este es el próximo reto del goleador

Dayro Moreno ha hecho historia en el fútbol colombiano al llegar a los 224 goles, igualando el récord que tenía el colombo-argentino Sergio Galván Rey, quien le entregó el primer lugar al goleador del Once Caldas este domingo 10 de marzo en el 2-1 frente a Envigado.

Luego de tener en sus manos esa marca, el delantero aspira a más récords, pues ahora irá por la marca de goleadores colombianos a nivel mundial, en el que también podría superar en caso de seguir su buena racha ofensiva.



El máximo goleador en esta categoría de colombianos en el fútbol internacional lo tiene el exjugador Víctor Hugo Aristizábal, quien lidera con 346 goles, mientras que el segundo es el aún vigente Radamel Falcao García (345), pero el momento del jugador del Rayo Vallecano no es el mejor y parece lejos que siga aumentando ventaja.



Es ahí donde Moreno espera aprovechar esas ventajas y seguir sumando anotaciones, pues tiene 333, quedando a 12 del ‘Tigre’ y a 13 de ‘Aristi’, así que tiene la vía libre para poder conseguir ese primer lugar.



De hecho, el mismo Dayro Moreno en conferencia de prensa tras conseguir el récord a nivel nacional, confirmó que no se conformará con eso y va por esa segunda marca.



“Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao... Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles de ellos. Yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacerlos en cada partido”, fue el contundente mensaje de Dayro Moreno.



Cabe recordar que, estos goles de los colombianos a nivel internacional son sumados en clubes y Selección Colombia de mayores, pero ahora queda la expectativa de cuándo puede conseguir romper esa segunda marca goleadora.



Máximos goleadores colombianos a nivel mundial:



346 - Víctor Hugo Aristizábal (retirado)

345 – Radamel Falcao García (vigente)

333 – Dayro Moreno (vigente)

321 – Carlos Bacca (vigente)