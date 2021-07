¿Dayro Moreno en Santa Fe?: Guiño del jugador y respuesta de Méndez

El rumor que pone a Dayro Moreno en Independiente Santa Fe cada vez toma más fuerza. El experimentado goleador de 35 años, con presente en Oriente Petrolero, de Bolivia, reconció que 'sería un orgullo' vestir la camiseta del equipo cardenal; sin embargo, también afirmó que no ha tenido ninguna conversación con las directivas del equipo.

En un diálogo con Win Sports, el artillero aseguró que jugar en el equipo bogotano es una meta personal ya que un tío suyo, a quien consideraba como su segundo padre, le dijo que lo quería ver con la camiseta del león antes de fallecimiento.



"Jugar en Santa Fe es una meta personal que tengo, en 2005 se murió mi tío que era como mi segundo papá, él siempre fue hincha de Santa Fe, sufría cuando le hacía goles y me dijo que quería verme con la camiseta de su equipo. Sería un orgullo darle ese gusto a mi tío", precisó el delantero.



Y añadió: "No he tenido conversaciones con el presidente ni el técnico, pero siempre se escuchan rumores. Yo estoy muy bien, preparado físicamente, mentalmente, haciendo goles y, como todo profesional, listo para todo. Santa Fe es un equipo muy importante en Colombia y si se da la posibilidad de volver al país, ahí estaré para marcar goles y tener buenas actuaciones", concluyó.



“Que haya rumores de Santa Fe, sería un orgullo para darle a mi tío, que está en el cielo, vestir la camiseta de Santa Fe”, Dayro Moreno #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/df5CsgdBbR — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) July 23, 2021

Tras las declaraciones del goleador, el periodista y director del VBar de Caracol Radio, aseguró en su cuenta de Twitter que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, le confirmó al medio que 'no hay ninguna posibilidad de contratar' a Moreno, quien apenas ha marcado un gol en los seis partidos que ha disputado con su equipo.