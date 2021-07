James Rodríguez pone en duda su continuidad en la Selección Colombia

James Rodríguez está de regreso a las canchas tras las vacaciones, y con su equipo, Everton, se prepara para la nueva temporada de Premier League en la cual espera ser protagonista.

El volante colombiano, de 30 años, habló con los medios oficiales de su equipo, previo al debut en la Florida Cup, y se refirió a su presente deportivo, asegurando que 'lo importante es hacer una buena temporada y estar muy bien físicamente. Cuando uno tiene salud y está sano es más fácil hacer las cosas bien'.



Asimismo, Rodríguez fue preguntado por su futuro en la Selección Colombia, a lo que respondió que 'se están pensando algunas cosas a nivel personal', dejando más dudas que certezas sobre el regreso a la Tricolor.



"Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Lo que he hecho ha salido bien. Solamente tengo que entrar al campo a divertirme. Esperemos a ver qué pasa en el tema de Selección Colombia. Se están pensando algunas cosas a nivel personal. Esperemos a ver qué pasa en el futuro. Siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección también lo esté. Si me toca estar desde fuera, les daré ánimo y fuerza para que sigan bien y vayan a una Copa Mundo, que es lo que todo el país quiere. Si me toca estar fuera o dentro, que no lo sé, hay que hacer las cosas bien", dijo.

Cabe resaltar que James Rodríguez no estuvo en las pasadas fechas de Eliminatorias ni en la Copa América, debido a que el cuerpo médico de la Selección consideró que no estaba bien físicamente para disputar la competencia.