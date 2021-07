¡No tan rápido, Gabriel Camargo! Crucial fallo por irrespeto a mujeres

Gabriel Camargo está lejos de pasar la página de sus desafortunadas declaraciones sobre las mujeres futbolistas, a quienes ofendió con sus declaraciones salidas de tono.

Este viernes la Corte Constitucional juzgó como discriminatorias las declaraciones del presidente del Deportes Tolima y lo obligó a una nueva disculpa pública.



"Eso no va a dar nada… ni económicamente ni nada de esas cosas. Aparte de los problemas que hay con las mujeres. Son más toma tragos que los hombres. Pa’ que vea los problemas, pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces, eso no es… Y fuera de eso (…) es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”, dijo en su momento el polémico directivo.



La Defensoría del Pueblo presentó una acción de tutela en representación de todas las mujeres afectadas y, aunque Camargo se disculpó a través de un comunicado, la Corte les ha dado la razón a las deportistas.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Corte dijo que si bien la Constitución protege el derecho a la opinión como manifestación de la libertad de expresión este, como todos los derechos, tiene límites. Y, en este caso, se trató de un acto de discriminación que reproduce la violencia estructural contra las mujeres en razón a su género u orientación sexual.



Según la Corte, Camargo "establece diferencias arbitrarias y humillantes respecto de un grupo poblacional de especial protección constitucional en razón de su género y orientación sexual... Las expresiones del accionado responden a la discriminación estructural contra las futbolistas, la cual es producto de la naturalización y la consecuente invisibilización de comportamientos o actitudes sexistas y misóginas".



La Corte cree que estas actitudes “se fundan en prejuicios y estereotipos contrarios a la aspiración democrática y pluralista de la Constitución de 1991" y considera que “las palabras, los actos, las expresiones y el trato de aquellas

mujeres que deben transitar por espacios nuevos y a veces hostiles, deben ser objeto de un escrutinio constitucional especial”.



Por todas esas razones, Camargo tiene 15 días para realizar una rueda de prensa, retractarse y pedir perdón. A la misma podrán asistir las jugadoras de fútbol y organizaciones que las representen para realizar las preguntas que deseen.



En la rueda de prensa, Camargo deberá hacer referencia a las disposiciones adoptadas por la FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol para enfrentar la discriminación por razones de género. Y deberá poner en práctica un programa orientado a erradicar cualquier práctica discriminatoria de su equipo de fútbol femenino del Club Deportes Tolima.



Por el respeto como política



Para la Corte, “recriminar el lenguaje estereotipado del entorno del fútbol femenino tiene como propósito anular los efectos discriminatorios del lenguaje fundado en prejuicios y expresados sin una mínima consideración por sus destinatarios. El grado de importancia de proteger el derecho al buen nombre, la honra y la no discriminación de las mujeres futbolistas es mayor que el grado de restricción del derecho a la libertad de opinión del accionado”.



A juicio de la Sala, los dirigentes y los cuerpos directivos se encuentran obligados a identificar dificultades y generar oportunidades para el fútbol femenino, que se ha cansado de chocar contra obstáculos puestos por los mismos dirigentes del fútbol.



El tribunal hizo un llamado a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol "para que adopten medidas pedagógicas, capacitaciones, programas y campañas periódicas de sensibilización frente a la igualdad de género y no discriminación en la práctica deportiva".



Así mismo, exhortó a los Ministerios del Deporte y de Educación y a la Consejería para la Equidad de la Mujer a diseñar un programa sobre derechos humanos de las mujeres, igualdad, no discriminación y eliminación de estereotipos que afecte o anule los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres en los escenarios deportivos.



Además, la Corte le pidió al Congreso que revise y actualice la ley del deporte, con el fin de incluir en ella garantías para la equidad de género, la no discriminación en razón del género en escenarios deportivos, la cero tolerancia con el acoso sexual en la práctica de los deportes, y todas aquellas medidas necesarias para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres deportistas.