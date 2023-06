Macalister Silva quiere estar para siempre en Millonarios: gran sueño

Millonarios está pasando por un buen momento en la temporada y está cerca de clasificar a una gran final de Liga BetPlay 2023-I y el próximo sábado se enfrentará contra Independiente Medellín en El Campín en busca de ese anhelado partido del título.

Antes de ese crucial duelo, un ídolo de Millonarios como David Macalister Silva dialogó con el canal oficial del club ‘Millos TV’ y tuvo tiempo para hablar de todo un poco, pero también de los sueños que tiene cuando se retire. Dejó claro que uno de sus sueños fuera de ser técnico, es llegar a la dirigencia y ser presidente del embajador.



“Ser entrenador es una de las opciones que tengo, pero la que más quiero es hacer parte de la dirigencia, estoy estudiando Gerencia Deportiva, porque lo que sí quiero es quedarme dentro del fútbol porque esto es lo mío. Yo sueño con ser presidente de Millonarios, hay que aspirar a eso y para ver dónde llega uno y si llega; sería genial. Quiero seguir en el fútbol y desde que se pueda, quiero hacerlo en el embajador”, resaltó Silva.



Además, el capitán admitió que no le quita la idea de ser campeón con Millonarios y perderla contra Tolima le dolió bastante, pero que este año espera poder lograrlo para poder ingresar en la historia del club.



“Uno de los golpes que más me ha dolido ha sido perder la final contra Tolima, porque para mí el reto sigue siendo quedar en la historia de Millonarios, y yo sentía que esa era una buena posibilidad y se nos fue de las manos, es de lo que más duro me ha pegado”, mencionó Macalister Silva.



Por ahora, el reto más grande está contra Medellín y Macalister Silva espera ser uno de los jugadores que guíe a esa final al conjunto embajador.