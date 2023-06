Juan Pablo Vargas no contará con este compañero: adiós la Copa Oro

El portero costarricense Keylor Navas quedó fuera de la Copa Oro de la Concacaf debido a que no se ha podido recuperar de una lesión sufrida al final de la temporada con su último club, el Nottingham Forest ingles, informó este jueves la Federación Costarricense de Fútbol.



El médico de la selección de Costa Rica, Alejandro Ramírez, dijo en un comunicado que a pesar de los esfuerzos médicos y del jugador, no fue posible que Navas se recuperara de un desgarro muscular en su abductor izquierdo.

"Ayer (miércoles) le hicimos una resonancia magnética para ver el estado de cicatrización y evaluar si el compuesto rico en plaquetas había ayudado. Vimos que lleva una recuperación muy buena, pero lamentablemente no es la necesaria para poder participar en esta competencia, ya que necesitará entre 3 y 4 semanas para una recuperación completa", detalló Ramírez.



Con la ausencia de Navas, la selección de Costa Rica contará en la Copa Oro, que comienza el 24 de junio, con los porteros Kevin Chamorro, del Saprissa; Alexandre Lezcano, del Herediano; y Jussef Delgado, del Pérez Zeledón, todos de la liga local. La de este año será la sexta Copa Oro consecutiva en la que Navas no participa. La última presencia de Navas en este torneo se remonta al 2011.



La Copa Oro, el máximo torneo de selecciones de la Concacaf, se disputará del 24 de junio al 16 de julio en 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Costa Rica nunca ha ganado este certamen y en la edición de este año está ubicado en el Grupo C de la Copa Oro junto a Panamá, El Salvador y un rival por definir.



El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, afirmó en las últimas semanas que Navas estaba en total disposición de acudir a la Copa Oro y que lo esperaría hasta el último momento posible.



Navas es la principal figura de Costa Rica en la última década, pero ha recibido críticas de la prensa y la afición por su ausencia frecuente en la Copa Oro y en partidos amistosos, ya sea por lesión o porque los seleccionadores no lo convocan.



EFE