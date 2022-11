González sigue confiado con DIM: 'Nos quedan 5 partidos para ganar'

Deportivo Independiente Medellín cedió dos puntos en casa, tras empatar sin goles frente al Deportivo Pasto, por la primera fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, David González técnico poderoso dejó sus reacciones sobre este encuentro.



"Cuando Pasto se metió atrás, era más difícil encontrar espacios. Teníamos que buscar otras alternativas por bandas que lo hicimos bien, con Felipe Pardo y Jean Pineda", precisó.

Además, el estratega señaló que "la cabeza todavía no está fría, el análisis se hace más limpio visto de nuevo el partido. Estoy tranquilo, generamos 20 remates, tuvimos la oportunidad de marcar".



Sobre el trámite del compromiso, el técnico declaró que "el fútbol es una cosa tan hermosa, que cuando un rival se mete atrás y con solo un delantero, te piden porqué no metemos más. Pero cuando hay mucho volumen, porqué no disminuía. No pensaba mermar en el ataque".



David explicó sobre el ataque que "nosotros utilizamos todas las vías para anotar. En el primer tiempo tuvimos remates de media distancia, remates de costado, saltando líneas, triangulaciones. Intentamos por todos los lados, pero el rival se metió atrás y hay que apelar al juego por bandas. Es fútbol, empatamos, pero nos quedan 5 partidos para ganar este cuadrangular".



Siguiendo con el tema ofensivo, David dijo que "en un partido, Diber Cambindo tiene 3 o 4 opciones de gol y Luciano Pons tiene 3 o 4 opciones, si saco alguno, no iba tener el otro las 6 u 8 opciones. No hay que hacer tragedia, estamos convencidos de nuestro juego y que podemos ganar".



Finalmente, el técnico habló sobre lo que más le gustó de su equipo. "Me gustó que nos atrevimos a hacer cosas nuevas, estructuras distintas y los jugadores fueron valientes para hacerlas. Una lástima no redondear con una victoria".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8