América se vio desdibujado y decepcionó: análisis de un flojo comienzo

En el inicio de estos cuadrangulares, América de Cali volvió a mostrar una cara muy opaca en su fútbol y cayó 2-0 contra Águilas Doradas, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. En un duelo, donde tuvieron muy poca reacción y lo sufrieron bastante contra el equipo del oriente antioqueño, especialmente en la primera parte.



Para FUTBOLRED, este es el análisis de la derrota del América ante Águilas:

Un equipo muy permisivo: para el primer tiempo desde los segundos iniciales del juego, el equipo le dio vía libre a los antioqueños de utilizar las bandas, en el cual antes del minuto de juego, ya tenían dos ocasiones claras en el pórtico de Joel Graterol. Los jugadores no tuvieron precaución y los continuaron atacando por esa vía, en el cual llegó el primer gol, siendo un error compartido con el portero venezolano.



Erráticos en la entrega: en esa misma parte del juego, a los escarlatas les costó tener el balón en los pies, salir desde el fondo y sostenerla por más de 5 pases. Situación que aprovechó el elenco local para profundizar en las bandas, con el equipo quedando partido en el retroceso, dejando a los defensores poco acompañamiento para solventar el poderío ofensivo del rival.



No hubo reacción: en los 90 minutos en general, América tuvo una muy leve reacción que duró solamente entre 5 y 10 minutos, en el tramo del inicio del segundo tiempo. En ese momento se produjeron las llegadas más claras, pero después, el equipo volvió a caer en la monotonía que venía trayendo en el primer tiempo, solo que con poco más de control en la defensa.



Poco juego ofensivo: los hombres de ataque, tanto en la creación como en la definición, no lograron tener el protagonismo de otros partidos. En el cual el técnico Alexandre Guimaraes tuvo que cambiar a muchas piezas del ataque y desacomodando un poco al equipo por el sector derecho, para darle ingreso a Daniel Mosquera, Deiner Quiñones y Iago Falque, pero como se dijo en el apartado anterior, sólo tuvieron un destello.



Águilas confió en su idea: hay que resaltar que el América tuvo enfrente a un equipo bien estructurado colectivamente y de mucho oficio. Durante el semestre, el conjunto de Rionegro dirigido por el técnico Leonel Álvarez tuvo un alza importante, logrando muchos puntos ante elencos importantes y por ello, terminó en la segunda posición del todos contra todos. Para este juego los antioqueños volvieron a mostrar ese buen trabajo compacto y de sacrificio en cada una de sus líneas, doblegando sin muchos inconvenientes a los americanos.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15