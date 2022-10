David González es optimista en la clasificación del Medellín

Deportivo Independiente Medellín cayó como local frente al Atlético Bucaramanga por 1-2, en juego pendiente de la fecha 17 en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico David González dejó sus sensaciones tras este resultado.



“El primer tiempo creamos muchas oportunidades de gol, tuvimos un buen funcionamiento, encontramos espacios pero el balón no quiso entrar, Bucaramanga nos marcó, entró el desespero y con el segundo gol de ellos, nos costó. Esto es fútbol y ellos fueron contundentes”, remarcó.



En cuanto a la dupla de volantes en primera línea, González comentó que “en Santa Marta jugaron Andrés Ricaurte y Daniel Torres ganamos y sacamos el arco en cero. Sherman es un jugador difícil de referenciar, sería injusto caerle al que está por un resultado adverso. La salida de Vladimir (Hernández) se debía a buscar variantes y no quería sacar un delantero”.



Además, “el resultado incide en buscar variantes para que el equipo reaccione. Estábamos en un estado de shock, no nos entró la pelota y nos anotaron dos goles. A veces los cambios generan eso, no porque estuviera mal algún jugador. En el segundo tiempo no llegamos tanto como en el primero”.



Sobre la variante promediando el segundo tiempo de Jean Pineda en lugar de Jordy Monroy, David explicó que “no sé si la salida de Jordy Monroy permitió que Bucaramanga jugaba mejor. Nuestra presión estuvo un tanto desorganizada y eso pasó en muchas de las jugadas. Jean Pineda hizo un buen trabajo, similar al de Monroy y con piernas más frescas”.



Finalmente, el entrenador habló sobre las jugadas de gol del equipo santandereano que lo mantiene con posibilidades para clasificar a los cuadrangulares. “Los goles de Bucaramanga llegaron de centros, el primero terminamos en posiciones que no son naturales, no es falta de intención, sino con los movimientos del rival, queda muy difícil llegar a tiempo. Lastimosamente se dio en este partido y se dieron los goles”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8