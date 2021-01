Danovis Banguero ya piensa en su exequipo: 'confiamos en avanzar'

Tras varios mercados de pases, Atlético Nacional se dio el gusto de traer a sus filas a Danovis Banguero, el experimentado lateral confía en tener un gran debut en la Copa y en la Liga I-2021 frente a Deportes Tolima en Ibagué y con Santa Fe en el Atanasio respectivamente. “Por fin se dio la oportunidad de llegar a Nacional en un momento propicio, queda disfrutar, aportarle al equipo y empezar a ganar”, destacó.

Sobre su llegada al cuadro verdolaga, Banguero indicó que “tuve compañeros como Juan Pablo Nieto y me empezó a hablar lo que es Nacional, me generó curiosidad para vivir la experiencia de jugar en este equipo. Cuando se da la oportunidad, me llegó de sorpresa y ahora solo queda aprovecharlo”.



Además, “hay compañeros con mucha capacidad para trabajar, con mucho talento, hay muchos jóvenes con capacidades. Hay un buen proyecto, con una buena base. Como veteranos, esperamos aportarle al grupo esa experiencia al talento que hay y que esos jóvenes también sumen minutos”.



En lo personal, Banguero detalló que “la constancia, el trabajo, son mis características. Me gusta corregir, aportar un poco más. Nacional siempre estuvo con la intención de traerme, en otros momentos, el dueño del Tolima no quiso, pero ahora se alinearon los planetas para venir al equipo. Con el paso del tiempo, aprendí muchas cosas. Con Alberto Gamero aprendí que en la cancha debemos tener mucho liderazgo, es fundamental tener una voz que te aliente y te guíe por el buen camino”.



Con el paso de los días, el ex jugador de Deportes Tolima, indicó que “he encontrado un trabajo muy exigente, el profesor (Alexandre) Guimarães no se cierra a una sola idea, van a haber partidos donde debemos variar la manera de atacar y dentro del terreno de juego debemos tomar la mejor decisión”.



Finalmente, se refirió a los próximos rivales con los que arrancarán la temporada, en Copa con Tolima y en la Liga con el vigente subcampeón Santa Fe. “Es positivo enfrentar de entrada a grandes rivales como Tolima y Santa Fe. Todavía faltan otros jugadores que nos van a aportar, llevamos varias sesiones de entrenamiento, son bonitos retos. Primero pensamos en Tolima, confiamos en avanzar y luego enfrentar a Santa Fe, un gran rival que por algo llegó a la final del campeonato pasado”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8