Avanza preparación del Medellín pensando en Copa contra Junior

Con ocho de sus diez caras nuevas, Deportivo Independiente Medellín trabaja en su sede deportiva de Llanogrande pensando en el duelo por los cuartos de final en la Copa Colombia 2020 contra Junior, encuentro a disputarse el próximo miércoles 13 de enero en el estadio Atanasio Girardot.

Intensidad, labores tácticas y preparación física, los tres ítems que destaca el trabajo de Hernán Darío Gómez y su cuerpo técnico. En cuanto a novedades, Matías Mier sigue aislado y por tiempos no le alcanzaría para estar en este primer encuentro del año. Por su parte, Alexis Rolín ya está en territorio antioqueño y en el transcurso de esta semana se uniría a la concentración poderosa. El equipo trabaja a doble turno y se encuentra concentrado hasta el próximo 12 de enero.



DIM continúa en la búsqueda de más refuerzos



Por otro lado, el conjunto rojo de Antioquia sigue trabajando en concretar más refuerzos para esta temporada. El samario Jermein Zidane Peña, uno de los jugadores más destacados del Unión Magdalena, estaría cerca de llegar, siempre y cuando, Peña pueda concretar su desvinculación del equipo samario.



Con 21 años, este defensa central, es polivalente, de buena talla y tiene el sueño de vestirse con la camiseta roja y azul del DIM. “Hemos tenido muchos contactos con los directivos. Será un lindo desafío de llegar a Medellín, con Unión Magdalena solo tengo palabras de agradecimiento. En estos momentos estoy en Cali, esperando una llamada para concretar la llegada al Medellín. Yo salí del Unión Magdalena, luego de renunciar porque no me pagaban el sueldo completo. Ahora soy jugador libre. El paz y salvo está por solucionarse y están encargados mi representante y mi abogado”, agregó Peña en diálogo con el programa ‘Al Rojo Vivo’ de Ondas de La Montaña.



Además de Jermein, suena para llegar al poderoso el volante venezolano José Hernández, quien está pendiente de tramitar su ciudadanía colombiana, debido a que su padre es colombiano. Tan pronto tenga su cédula de ciudadanía, llegaría a la ciudad para hacerse los exámenes y vincularse con el equipo. Hernández, tiene 26 años y en su última temporada se destacó con Trujillanos de Venezuela, jugando tanto de enganche como de volante mixto.



En cuanto al ataque, hay varios nombres que se barajan para encontrarle competencia a Agustín Vuletich. Uno de ellos es Roger Martínez, quien no continuará en América de México, pero su préstamo y salario son elevados para el fútbol colombiano. Patricio Cucchi quien no va a ser tenido en cuenta en Atlético Nacional, es otro jugador que seduce y estarían a la espera, si los verdolagas acceden a prestarlo en esta temporada.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8