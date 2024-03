¿Todavía es misión posible? Millonarios, sin margen de error en Liga

Hay temores, más dudas, mucho pesimismo y no pocas quejas. La que debía ser la jornada de la reivindicación de Millonarios en Liga Betplay I 2024 acabó siendo otra desazón más tras el empate 1-1 contra Envigado.

En un escenario distinto, un punto de visitante habría sido muy conveniente cuando aún quedan 7 jornadas por disputar. Pero para el azul, aunque pudo cortar una racha de cinco derrotas en línea, sabe a poco pues era obligatorio sumar de a tres para no comprometer aún más la clasificación a los cuadrangulares.



Ahora, la pregunta incómoda ¿matemáticamente todavía puede soñar Millos con clasificarse a la siguiente fase, aunque sea de octavo, y tal vez apuntar a la pelea por el título? No sería la primera vez que un equipo de mediocre ronda en el todos contra todos vaya a la disputa final y se quede con el título. El propio azul ha soportado esas tempestades más de una vez. Pero la realidad y las matemáticas indican que ese milagro ya no es tan fácil.



En plata blanca, vale decir que quedan 21 puntos en juego y, con 12 unidades en la cuenta, habría que sumar, como mínimo, 18 puntos. Es decir que hay licencia para perder solo un partido. Una derrota y la clasificación se comprometerá y dependerá de terceros y de victorias por abultados marcadores. Si usted también se pregunta cómo golear si en todo el año el más grave defecto ha sido la definición, usted está en el mismo banco de Gamero.

​

​Ahora, ¿qué queda en ese camino? Tome nota: quedan pendientes en casa los cruces con Deportivo Cali, Santa Fe, Fortaleza, Junior y Boyacá Chicó en El Campín, donde está buena parte de la clasificación. De visitante, después de las ocasiones perdidas contra Jaguares (2-1) y Envigado (1-1), ya solo quedan Deportivo Pasto y Deportivo Pereira, ambos difíciles, especialmente este último, que es segundo del campeonato.

​

​A favor de la causa azul están las derrotas de equipos como Jaguares o Independiente Medellín, pero no tanto las buenas rachas de Junior, Bucaramanga y Once Caldas; con América y Águilas aún la discusión está muy abierta y todo es incertidumbre. Lo que pasa es que un equipo como Millonarios no debería siquiera permitirse mirar hacia otras veredas si no es capaz de resolver sus propias carencias, esas que están lejos de haber desaparecido y que ahora tienen la misión clasificación prácticamente sin margen de error.