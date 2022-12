Gamero, en el centro de la polémica: 'sorpresivamente ganó Pereira'

Entre los muchos análisis de Alberto Gamero, tratando de hallar una respuesta a la eliminación de Millonarios, lanzó un comentario en la rueda de prensa que no cayó nada bien.



Al samario lo critican por señalar un culpable en el partido que se jugó en Barranquilla, dejando en duda el trabajo del Deportivo Pereira, y de paso, poniendo en tela de juicio la caída del Junior. A Gamero le resultó sorpresiva.

"Uno nunca tiene que depender de nadie, dependíamos de un resultado en Barranquilla. En el 1 a 1 dependíamos de un resultado en Barranquilla y sorpresivamente Pereira gana 2 a 0, cuándo hacia cómo 20 años que no ganaba allá", dijo Gamero sobre lo sucedido en la decisiva fecha 6.



Y es que Millonarios debía ganarle a Santa Fe para clasificar. Dependía de sí para hacerlo. Con el empate tenía que esperar a que Junior, de muy flojo cuadrangular, le diera una mano con Pereira. No se les dio. Los matecañas hicieron su tarea y ganaron 2-0, y aprovechando el resultado del clásico bogotano, se metieron en la final.



¿De verdad le parece sorpresivo, profe Gamero? La victoria del Pereira en Barranquilla no tiene nada sorpresivo si se tiene en cuenta que el rojiblanco perdió sus tres partidos de cuadrangulares en el Metro (0-1 con Millonarios, 2-3 con Santa Fe y 0-2 con Pereira). En el grupo apenas sumó un punto y lo hizo en Bogotá firmando un 0-0 con los cardenales.



Además, como si fuera poco, el equipo de Alejandro Restrepo tiene al máximo artillero del semestre, Leonardo Castro, quien partidos atrás venía buscando destronar a Jefferson Duque, de Atlético Nacional, para quedarse con la bota de goleador. El Junior le 'dio papaya' y Leo no perdonó.



Hace dos jornadas en FUTBOLRED ya se advertía, con Deportivo Pereira no podía confiarse y una victoria frente a los cardenales en la quinta jornada los dejaría más vivos que nunca, y así fue. Un 5-1 que tampoco los advirtió. Repase: Santa Fe y Millonarios no se pueden descuidar: las cuentas del Pereira