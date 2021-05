Bonilla se confiesa: explicó el motivo de su renuncia a Millonarios

Cristian Bonilla dejó atrás su mal paso por Millonarios y regresó a La Equidad para volver a figurar en el fútbol colombiano. A sus 27 años, el arquero nacido en Manizales es una de las figuras que tiene el equipo de Alexis García, pues sus atajadas tienen al elenco bogotano a la espera por conocer a su rival en la semifinal de la Liga, luego de eliminar a Atlético Nacional.

En un diálogo con Deportes RCN, el guardameta se refirió a la polémica salida del club albiazul, asegurando que su renuncia a la institución fue por motivos de tranquilidad, ya que el entorno no era el mejor y también para que su compañero, Christian Vargas, hoy titular, pudiera triunfar en el arco capitalino.



“La gente cree que cuando renuncio a Millonarios fue porque me quebranté. No fue así. Yo me fui sin ningún rencor porque tengo una linda amistad con Christian (Vargas) y él fue la primera persona que supo que iba a renunciar. Yo le dije que ahí no nos podíamos quedar los dos. Juntos hablamos y le comenté que daba un paso al costado para que él triunfara. Me alegra mucho que le esté yendo bien. Sufro cuando le va mal y él siempre es de las primeras personas que me llama a felicitarme. Lo considero un hermano por lo que nos pasó", dijo el futbolista.



Sobre su regreso a Equidad, en donde hoy es protagonista tanto en la Liga como en Copa Sudamericana, el portero fue claro y explicó la razón que lo tiene hoy, nuevamente, con la camiseta aseguradora.



"La gente dice que yo solo he rendido en La Equidad, que no he podido hacerlo en un club grande, pero para mí estoy en uno de los grandes de Colombia. Además, se les olvida que fui campeón en Boyacá Chicó con 15 años, campeón de la Libertadores con Nacional, con las selecciones juveniles de Colombia”, concluyó.