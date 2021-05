Dimayor analiza un plan B para el duelo Deportivo Cali vs Tolima

A hoy, el partido entre Deportivo Cali y Tolima no se jugaría en el estadio de Palmaseca, debido a la situación de orden público y al bloqueo que mantienen los manifestantes en la vía al escenario y al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Pese a que este martes se realizará una nueva reunión del Comité Local de Fútbol y la Alcaldía de de Palmira para tomar una decisión, las condiciones en Cali y en ese municipio siguen complejas, y hay tiempo de mirar un plan B para que se realice el único compromiso que falta de los cuartos de final y que obligó a que se modificaran las fechas de semifinales y final.



Luis Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dijo en el ‘Súper Combo del Deporte’ que la idea es que realice en el estadio del equipo vallecaucano, pero no se descarta llevarlo a otra ciudad si no mejora la situación.



“Está programado para el viernes, pero hay que ver es cómo se desarrolla todo, porque lo que sí tenemos que ver, es que, si se juega, las autoridades tienen que darles las garantías, el partido está represando todo, pero estamos en contacto con el Cali para ver qué alternativas hay, porque sabemos de la situación que se está viviendo en el Valle del Cauca y tenemos que ser consciente de eso, la idea es jugar, pero no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Tenemos que trabajar muy cerca con el Cali para ver otras alternativas si es que no se puede hacer en el Valle”.



Acerca de si el partido aguanta otro aplazamiento, dijo que “está difícil, pero tenemos que ser conscientes de lo que pasa, no es fácil, creo que es el momento más complejo desde muchos puntos de vista para el tema del fútbol, desde el punto de vista de la pandemia y desde la realidad que estamos viviendo, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos, colaborar todos, entender la situación y con base en todas esas variables tomar la mejor decisión posible. Espero poder realizarlo el viernes, ya sea en Palmira o en otro sitio de Colombia”.



Sobre la posibilidad de tener que realizar la final de la Liga fuera del país, fue enfático en señalar que “no, en este momento no lo hemos considerado, tenemos que enviar un mensaje de optimismo también, un mensaje de resiliencia, estar sintonizados con lo que está sucediendo, pero en este momento no es una opción terminar la Liga por fuera”.



Sobre la opción de jugar las rondas definitivas en una sola sede, concluyó que “tenemos que ser creativos y todo está encima de la mesa y se puede considerar, pero también tenemos que ver que los clubes están jugando en torneos internacionales y hay que jugar con todas las variables”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces