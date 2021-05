Arango, entre Colombia y el exterior: ¿seguirá en Millonarios?

Con 8 goles en 19 partidos, Cristian Arango es uno de los referentes que tiene Millonarios en la presente temporada. El 'Chicho', con las '10' en su espalada, ha comandado al embajador hasta las semifinales de la Liga, instancia en la que enfrentará al Junior de Barranquilla si es que algún día se reanuda la competencia en Colombia.

A pesar de la situación, el gran momento de Arango no ha pasado por desapercibido, y es por eso que varios equipos se han interesado en los servicios del goleador que, a sus 26 años, pasa por su mejor momento deportivo.



Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, aseguró en días pasados, en Zona Libre de Humo, que empezó a mover su fichas para buscar la contratación del delantero; sin embargo, según informó el periodista de ESPN, Julián Capera, el club escarlata no sería el único que preguntó por el 'Chicho', pues en Atlético Nacional también estarían interesados.



Asimismo, Capera aseguró que en la MLS le siguen la pista al antioqueño, a quien ven como un jugador que puede brillar en esta competencia que, de a poco, está tomando el nivel y reconocimiento esperado. Además, en términos económicos, la liga norteamericana estaría más cerca de quedarse con el delantero, ya que tiene la capacidad de pagar los dos millones de dólares que cuesta su pase. Cifra bastante alta para los clubes colombianos.



Así las cosas, el futuro de Cristian Arango empieza a generar incertidumbre, en medio de una Liga que no se ha definido y que tiene a Millonarios entre los favoritos al título. ¿Seguirá en el embajador? Comienza la novela.