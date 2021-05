Falcao García sobre la Copa América en Colombia: revelan conversación

A pesar de la solicitud que le hizo el Gobierno a la Conmebol de aplazar la Copa América 2021 hasta noviembre, el ente rector del fútbol sudamericano rechazó la petición comandada por el Ministerio del Deporte e informó que este certamen de naciones no se puede reprogramar, por lo que el país se quedó por fuera en la organización y, hasta el momento, se jugará en Argentina como sede única.

En un diálogo con Revista Semana, el ministro del deporte, Ernesto lucena, se refirió a la situación y aseguró que "desde la Conmebol estaban preocupados por lo que estaba pasando", y es que claro, la gran crisis social y política que vive el país, sumado a la pandemia del covid-19, impidieron que la Copa se pudiera desarrollar en el territorio nacional, como se tenia previsto.



"Diría uno que fue casi una estratagema de hacernos ver como un país violador de derechos humanos y que por esa razón no se podía llevar a cabo la Copa América en Colombia. Eso fue doloroso", dijo Lucena.



Asimismo, el ministro reveló que tuvo una conversación con Radamel Falcao García sobre la realización de la Copa América, en la cual el máximo goleador de la Selección Colombia aseguró que quería tener tranquilidad para sus compañeros y familiares en dado caso que se jugara el certamen en el país.



"Yo no hablé con todos los jugadores, yo sólo hablé con Falcao, quién tenía grandes preocupaciones. Yo le expliqué lo que venía sucediendo un poco y me dijo que no era que no quisieran que no se hiciera la Copa América en Colombia, sino que querían de algún modo darle la tranquilidad a sus compañeros y sus familias de que la Copa América se podía realizar acá".



"No recibí mensajes directos de ninguno, diciéndome no queremos la Copa América en Colombia. Eso hay que sacarlo de los rumores que de pronto llegaron por ahí, no sé si a la Federación le expresaron esas palabras, no he hablado con ellos, pero si hablé con Falcao", precisó.



Cabe resaltar que Falcao García, quien no fue citado a los juegos de Eliminatorias por una lesión en su espalda, manifestó hace unos días, en sus redes sociales, su preocupación por los hechos de violencia y de orden público que estaban ocurriendo en las diferentes regiones de Colombia.