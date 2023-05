¿Pesó indisciplina en Junior? 'Obviamente el grupo se sintió un poco'

El arquero Jefferson Martínez puso la cara tras el empate 0-0 que firmó Atlético Junior contra Deportivo Pereira y que no solo eliminó al campeón sino que lo comprometió seriamente en la lucha por clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023.

El hombre que tiene de suplente al histórico Sebastián Viera reconoció que los problemas de indisciplina, que terminaron en el despido de Luis Sandoval y el proceso disciplinario y consecuente ausencia de César Haydar, Walmer Pacheco, José Ortiz y Ómar Albornoz, sí pesaron en el grupo y sumaron presión en un partido que había que ganar para no depender de nadie.



"En lo personal contento porque se hizo una buena actuación, pero en el fondo queda ese sinsabor de que no se pudo conseguir ese objetivo que eran los tres puntos, que era lo que necesitábamos en este momento”, manifestó en rueda de prensa.



Los silbidos, en su opinión, son justos: “La gente tiene toda la razón de estar disgustada, porque son personas que dejan sus familias por estar con nosotros. Estuvieron cuando estábamos de último y ahora también. Se siente uno impotente por no poder retribuir la confianza que nos dieron”, aseguró



La pregunta obligada, los casos de indisciplina: “Con respecto a ese tema se ha hablado mucho, yo no tengo qué decir. El equipo tomó sus decisiones. Obviamente el grupo se sintió un poco, porque eran jugadores importantes y que los necesitábamos en estos momentos”, se militó a responder.



“Nosotros todas las mañanas nos levantamos con la ilusión de clasificar. Sería mentir decir que me siento por fuera de los ocho. Tenemos una mínima opción y vamos a pelear por ella. Es lo mínimo que podemos hacer”, concluyó.