‘Bolillo’ Gómez sentenció a Bacca por actitud: ‘Estoy disgustado’

Luego de lo sucedido entre semana donde varios jugadores fueron apartados por indisciplina en Junior tras llegar a entrenamiento en situaciones no aptas para trabajar, el equipo tiburón tuvo la obligación de jugar con una nómina diferente contra Pereira y así lograr ganar tres puntos que lo dejara con opciones de clasificar al cuadrangular. Sin embargo, no pasaron de un pálido empate sin goles en el Metropolitano.

Al finalizar el partido, el técnico de Junior, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, habló sobre la difícil situación que vivió el equipo en el partido contra Pereira, donde resaltó que hubo remiendos y que no funcionó el plan. Igualmente, habló de salida de Carlos Bacca del campo de juego, admitiendo que salió disgustado con el legendario jugador.





Autocrítica por juego: “el equipo no tuvo orden porque tuvimos que poner jugadores en puestos distintos y después no tuvo seguridad, no estuvo tranquilo. Fue una semana difícil y se trasladó un poco al partido. No hubo lo necesario para este juego”.



“El arquero fue lo mejor: “destaquemos a Jefferson Martínez porque cuando no hay orden, pero aparte de que enfrentamos un equipo fuerte, en Manizales teníamos una nómina completa y trabajada. Hoy fue un equipo de mucho remiendo y estábamos haciendo cosas que no veníamos realizando. No estábamos cómodos”.



Falta definición en delanteros: “no es tan fácil. Jordan Barrera en los entrenamientos nos gambeteó a todos con una fantasía impresionante y acá le cuesta todavía. Lo que sí es cierto es que no tenemos gol y eso es grave”.



Reacción de Bacca tras salir del campo: “yo también estoy disgustado. Así lo dejamos, si él lo está, yo también. No nos íbamos a desbaratar más. La formación era medio improvisada”.



Problema interno se sintió en el campo: “el ambiente no era el mismo, había desilusión de parte de todo el mundo por todo lo que había pasado. El equipo pierde seguridad con todas esas situaciones”.



Junior quedó con 25 puntos en el octavo lugar de la tabla de posiciones y ahora tendrá que preparar el duelo definitivo contra Atlético Huila en Neiva para aspirar por un cupo entre los ocho mejores.