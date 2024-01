¿Lograrán terminar? Los 20 técnicos que empiezan la Liga 2024

El fútbol colombiano regresa con sus emociones y en este 2024 no solo serán protagonistas los jugadores o equipos, sino también los técnicos, pues muchos empiezan un proyecto y esperan poderlo culminar con algún título, pero también esperando a destacarse con sus estilos.

Por ahora, una de las grandes sorpresas que hubo antes del inicio de Liga BetPlay 2024, fue la despedida de Lucas González del América y a raíz de eso, es el único técnico que hizo una pretemporada, pero no comenzará el torneo.



En FUTBOLRED repasamos uno a uno los técnicos que inician esta temporada de Liga 2024 y lo que buscan con sus respectivos equipos.



Arturo Reyes – Junior

​

El técnico vigente campeón del fútbol colombiano, buscará dar más sorpresas y con una nómina más estelar, quiere seguir gestionando los insumos y encontrar la mejor versión para lograr retener el título de Liga y pelear la Libertadores.



Alberto Gamero – Millonarios

​

El entrenador del cuadro embajador quiere seguir agrandando la historia del club y es el que más tiempo lleva, pues completará en este 2024 su quinto año. Una de sus fortalezas es el equilibrio táctico y suplir ausencias con jugadores de la cantera.



Pablo Peirano – Santa Fe



El uruguayo inició el proceso a finales del 2023 y buscará volver a llevar al cuadro cardenal a la gloria. Por ahora, su objetivo es volverlo clasificar a cuadrangulares. Un plus es que llamó a jugadores de su gusto y conoce la institución.



Jhon Bodmer – Atlético Nacional



El joven entrenador ya ganó un título de Copa y en 2024 tendrá reto de pelear la Liga, pero también la Libertadores. Se le ha visto un juego propositivo, pero este es el año de demostrar que tiene categoría.



Alfredo Arias – Medellín



El estratega uruguayo se mantuvo al mando del poderoso pese a perder la final en su casa frente a Junior y espera poder terminar de fusionar el fútbol defensivo y gran juego de ataque.



Jaime de la Pava – Deportivo Cali



Pese a las dudas sobre su continuidad, el técnico se quedó y armó una nómina experimentada para lograr salir del descenso, su principal objetivo. Con pocos insumos, logró potenciar a jugadores y espera hacer lo mismo para 2024.



Alex Escobar - América



Llegó al cargo hace unos días tras salida de Lucas González, pero será provisional mientras definen al nuevo estratega, aunque habrá que esperar cómo comienza y si puede quedarse. pues Ricardo Gareca es opción para dirigir al América. Por lo pronto, Escobar conoce las entrañas del club y podría generar confianza.



Hernán Darío Herrera – Once Caldas

​

Quedó en reemplazo de Pedro Sarmiento y conoce el proceso del blanco blanco. Espera poder hacer la gesta en 2024 con una nómina al parecer corta, pero con varios experimentados.



David González -Deportes Tolima



Fue el técnico revelación del 2023 y sus ideas claras llevaron a un repunte histórico del pijao, quien estuvo cerca de una final. Ahora, con más tiempo de trabajo y una nómina hecha por él, buscará llegar al título.



Dayron Pérez – Envigado



El exfutbolista se ha venido preparando y con la ‘Cantera de Héroes ha logrado tener sus primeras experiencias como entrenador, pero espera con jóvenes, inyectar un buen estilo y así conseguir al menos clasificar a las finales.



César Torres – Alianza



El técnico ha logrado tener una buena continuidad en el equipo blanquinegro y espera esta temporada clasificar, pues en 2023 fue protagonista, quedando a portas de la clasificación.



Alexis García – La Equidad



Aunque no ha logrado disputar ningún título, el entrenador es uno de los pocos que sigue en el proceso del equipo asegurador, pero espera poder mejorar la parte defensiva, algo que le costó en 2023.



Rafael Dudamel – Bucaramanga



El venezolano vuelve al fútbol colombiano y ya sabe lo que es ser campeón. Conoce el rentado y sus propuestas siempre van a la mejora. Además, trajo gran cantidad de jugadores de recorrido que hace ilusionar al leopardo.



Leonel Álvarez – Pereira



El apetecido entrenador tendrá un regreso más que esperado, pues le abrió la puerta al matecaña para poder demostrar que su estilo ofensivo y ordenado sigue intacto. Además, su carácter en los partidos puede hacer que el club logre cosas históricas.



Hernán Darío ‘Bolillo Gómez – Águilas Doradas



Tras su paso amargo por Junior, el técnico decidió continuar en Colombia, pero esta vez con menos presión puede trabajar y seguir potenciando a un equipo dorado que hace años viene buscando un título.



Jersson González – Deportivo Pasto



Luego de la experiencia en segunda división con Llaneros, el técnico tendrá un reto grande en el cuadro volcánico, pues deberá demostrar su potencial, aunque su estilo ofensivo puede dar de qué hablar en la temporada.



Sebastián Oliveros – Fortaleza CEIF



Los ‘Amix’ llegan a la primera división y su entrenador es uno de los más jóvenes, quien ha llevado un buen proceso que los llevó de vuelta a Liga. Su alma amateur y su gestión, buscarán llevar a la historia a los bogotanos.



Harold Rivera – Patriotas



El experimentado técnico ha tenido grandes retos en los últimos años, pero sigue sin tener buenos resultados, pero los boyacenses confían en su estilo y en que conoce al club. El objetivo principal es mantener al equipo en primera.



Miguel Caneo – Boyacá Chicó



El exfutbolista argentino e ídolo de la institución ajedrezada, buscará alejarlos del descenso y por qué no, dar la sorpresa con clasificar a finales, en su primera experiencia como entrenador.



Hubert Bodhert – Jaguares



El entrenador vuelve a uno de los equipos que ya ha sacado figura y espera trabajar con más calma, pues viene de una experiencia poco favorable en Santa Fe, pese a que inició con buenos resultados, pero su estilo no encajó en el cuadro cardenal.