Agónica definición de los últimos clasificados y nuevo líder en Liga

Sábado de definiciones en la Liga BetPlay 2022-I. Ocho duelos se disputaron para conocer al nuevo líder del certamen y los dos últimos clasificados a las finales. Mucha emoción y varias sorpresas.



En FUTBOLRED le traemos el balance de esta jornada 20, la última de la fase regular:

Las sorpresas

- Bucaramanga logró el milagro: de la mano de un Dayro Moreno inspirado, el cuadro leopardo se coló a las finales en la octava casilla. La goleada 0-3 en casa del Pereira le permitió quitarle el cupo a Alianza Petrolera.



- Equidad hizo la tarea ante un duro rival: a pesar de jugar frente a Nacional, uno de los líderes de la Liga, el cuadro asegurador se impuso con un solitario tanto de Francisco Chaverra y selló el pase a cuadrangulares.



- Millonarios terminó siendo el líder: la victoria 1-0 frente Alianza y el empate de Tolima con Envigado sellaron la suerte de los dos primeros lugares. El azul acabó líder con 42 unidades y toma ventaja de cara a una eventual final para cerrar de local.



- Gran producción goleadora: en ocho duelos se anotaron 22 goles, casi de a tres por encuentro. Muy buen balance.

Las decepciones

- Santa Fe y Once Caldas se arruinaron entre sí: el cuadro manizaleño empezó ganando y se ilusionó con el milagro, pero el cardenal remontó y tuvo la clasificación por tan solo dos minutos. La igualdad selló la eliminación de ambos...



- Alianza Petrolera, sin alma: los aurinegros debían sumar en Bogotá para sellar su pase a la siguiente fase. No hizo nada para intentar al menos el empate contra Millonarios, remató una sola vez al arco y en los últimos cinco minutos un resultado ajeno lo eliminó.



- Junior y Nacional preocupan: de cara al inicio de las finales, los dos clubes llamados a pelear el título llegan con un presente pobrísimo. El tiburón fue goleado en casa y sumó su segunda derrota consecutiva; el verde no gana en Liga desde hace cinco fechas.

El dato

- Millonarios rompió su récord de puntos en torneos cortos.

- Dayro Moreno se convirtió en el quinto máximo goleador en la historia del FPC.

- Dos entrenadores fueron cesados de su cargo en la última fecha.