‘Se viste mal’ Alberto Gamero y la broma a uno de sus jugadores

En Millonarios se vive buen ambiente. Los 42 puntos y el liderato son el reflejo de lo bien que anda el plantel de Gamero, entrando en optimo nivel a los cuadrangulares semifinales. Alberto Gamero, entrenador del elenco embajador, habló en rueda de prensa, luego de conseguir la victoria contra Alianza Petrolera. Reflexiones desde lo deportivo y tiempo hasta para las bromas a sus jugadores.

Sensación luego de los 42 puntos en Liga: vi que el grupo estaba contento, feliz. Queríamos ganar y pelear los primeros lugares. Este es un trabajo donde ellos se mentalizan en algo. Hace siete o nueve fechas nos visualizamos en los primeros lugares. Gracia a este resultado salimos primeros.



Esto no termina acá, pensar en lo que viene. Los ocho que llegan es porque hicieron mérito. Otros que llegaron apurados, otros que ya estaban.

Los cuadrangulares estarán difíciles. Los ocho querrán ser campeón. Trataremos de ir mejorando y escalando, de hacer lo mejor posible para pelear el título. Es un logro de los muchachos, cada día evolucionan, se mentalizan.



Récord de más puntos para Millonarios: en el día a día les manifiesto esto. El jugador y nosotros en este ambiente del fútbol, hay que estar mentalizados para dejar huella. El año pasado hicimos los 88 puntos. Este año ya batimos el récord de Jorge Luis Pinto. Es para la institución. Cada vez que uno rompe eso, es donde hay más responsabilidad, con nosotros, con la hinchada y directivos. Los cuadrangulares van a ser bravos.

El aliciente es ir a proponer y buscar los partidos. Mentalizados a jugar bien.



Consolidación de la idea de juego: hemos tenido partidos donde el equipo se mentaliza para pelear lo importante, los primeros lugares. Cuando llegar a Millonarios dije que debíamos siempre clasificar a cuadrangulares. Lo conseguimos. Tenemos un equipo joven, pero la tienen que ir cambiando partido a partido para tener experiencia, eso se juega. Creo que estamos consolidando un grupo en base al juego, a dificultades, posición que peleamos.



No es lo mismo adquirir experiencia ultimo o quedando eliminado. Los jugadores se van curtiendo y tomando la responsabilidad. Algo que tiene el grupo es la mentalidad con el modelo de juego a proponer donde sea. Mientras yo esté en Millonarios, no se saldrá a esconder. Ellos asimilan el trabajo. Se nos salieron tres o cuatro veces en zona alta, es lo normal.



Ausencia de Vargas: jugará la primera fecha del 21, de ahí, no juega más. Tiene cita el 1 o 2, juegan el repechaje el 14, llegaría casi para la última fecha del cuadrangular. No puedo decirte quién jugará, Cuenú jugó bien. Murillo lo ha hecho bien, tengo a Moreno.



Cuando le preguntaron sobre un presunto regaño a Elvis Perlada, Gamero corrigió y comentó la conversación con el lateral “Perlaza viste feo, cree que viste bonito. Lo vi bien maluco, más que nunca”.