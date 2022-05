Dos entrenadores dejaron su cargo, tras disputarse la última fecha

Noticias en el cierre de la fase regular del fútbol colombiano. Dos entrenadores dejaron su cargo, tras confirmarse su eliminación de la Liga BetPlay 2022-I. Con ambos casos, ya son ocho los técnicos que han sido cesados en la presente temporada.

El primero en decir adiós fue César Torres. Desde hace dos semanas, Jaguares comunicó en redes sociales que el actual proceso no continuaría ante los malos resultados y justamente este sábado fue su despedida con una feliz victoria en su visita al Junior (2-4).



“Jaguares informa a los hinchas, periodistas y a la opinión pública, que de común acuerdo en charla sostenida entre el presidente Nelson Soto y el profesor César Torres, este dirigirá el equipo hasta terminar la presente temporada”, indicó el cuadro felino hace dos semanas.



Torres deja entonces la institución luego de casi un año de trabajo. En este 2022, su equipo luchó hasta el último suspiro por la clasificación a cuadrangulares (más allá de ser una misión casi imposible) y llegó hasta octavos de final en Copa (fase en la que cayó con Millonarios).

El segundo caso tomó por sorpresa a todo el mundo. En rueda de prensa, Alexis Márquez, hasta este sábado entrenador del Deportivo Pereira, confirmó que “hasta acá llegó mi ciclo”.



“Uno todo lo que haga, sea jugar o dirigir, tiene que disfrutar. Yo la verdad no estoy disfrutando, me duele la situación, me duelen los muchachos porque quieren y no salen las cosas. Para mí esta parte final del torneo no ha sido fácil, bastante fuerte. He encontrado bastante hostilidad en mucha parte de la afición. Se escuchan cosas contra los muchachos, contra mi persona y mi cuerpo técnico”, fueron las razones del DT para decir adiós.



Y acto seguido oficializó su salida: “La decisión que tomo ya la hablé con el presidente. Hasta acá llega mi ciclo en el Deportivo Pereira. Con una lástima en el corazón porque esta institución para mí es mi vida y terminar así no es la mejor manera. Prefiero tomar un aire. Los muchachos me pidieron recapacitar, pero si uno no disfruta es muy complicado”.



Así mismo dejó muy claro que la abultada derrota sucedió por “cosas del fútbol” y en dicho sentido “meto las manos en la candela por los muchachos”. “No somos unos vendidos... lo poquito-mucho que tengo en el fútbol me lo he ganado a pulso”, concluyó.



Al finalizar la rueda de prensa los asistentes aplaudieron a Márquez en señal de reconocimiento por la labor hecho los últimos años.