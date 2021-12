'Cheché' Hernández dirigió en ambos bandos: así habló de su favorito

Deportivo Cali recibirá este domingo (6:00 pm.) al Tolima en el primer partido de la final de la Liga BetPlay II-2021, serie que aunque tiene pronóstico reservado llega en un momento inmejorable para el elenco dirigido por Rafael Dudamel.



José Eugenio ‘Cheché’ Hernández, técnico campeón con el Cali en 1998 y subcampeón de Copa Libertadores en 1999, se encuentra en la capital vallecaucana para disfrutar del partido y de la época de fin de año después de estar vinculado como entrenador en Técnico Universitario de Ambato, en Ecuador.

Para él, siendo una llave pareja, como es apenas obvio ‘Cheché’ se va con el club de sus amores, reconociendo la dificultad que encierra el rival. Hernández también dirigió al Tolima con un corto paso de dos meses hasta agosto de 2017, fecha en la que salió por diferencias con Gabriel Camargo. Sobre la serie definitiva de la Liga, le dijo a FUTBOLRED que “es una final brava, dura, una final bonita para jugar, esperar a ver, en el pronóstico hay que ser prudente, pero me gusta mucho el Cali porque ha hecho cosas muy buenas”.



En cuanto a la llegada de Dudamel por Alfredo Arias, dijo que “el cambio se vio totalmente”. Volviendo a la final, argumentó que Cali “tiene que ser muy inteligente para enfrentar a Tolima, que es un equipo muy táctico, aplicado, sabe lo que hace, hay que utilizar mucho la cabeza, mentalmente no dejarse llevar por la emoción”.



De la forma de jugarle a equipos tan cerrados como el ‘vinotinto y oro’, señaló que “hay que rotar la pelota a lo ancho, hay que ser rápidos, patear de media distancia, en el uno contra uno sacar ventaja, en el uno contra uno sacar ventaja, buscar velocidad por los costados, si está cerrado por dentro atacar por fuera, atacar por dentro si está cerrado por fuera. Mirar las variantes de lo que pueda presentar el Tolima, hay que tener la paciencia y la intensidad, partidos así de finales tienen esa característica”.



Sobre la ausencia de Juan Fernando Caicedo y la probable aparición de Ramírez en el ataque”.



“Hay que ser muy inteligentes, el equipo es muy organizado, el nivel de los jugadores ha ido en aumento, el equipo individual y colectivamente ha ido evolucionando, ha ganado mucho, es más colectivo, más solidario, más compacto”.



De lo que aporta Teófilo Gutiérrez al equipo afirmó que “liderazgo, manejo de los tiempos de juego, lectura del partido, llenar los espacios que quedan libres. ¿Qué más puede pedir uno? ‘Teo tiene todo eso”.



De igual forma, mencionó sobre Técnico Universitario de Ambato: “Ellos quieren que siga, pero estoy mirando todo, quedaron muy contentos conmigo, pero quieren contar conmigo, pero yo quiero cambiar. Algunos técnicos me felicitaron, y estoy mirando opciones de otros equipos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces