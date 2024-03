César Farías confesó el delantero extranjero que quería para América

América de Cali no está teniendo su mejor temporada en Liga BetPlay 2024 y aunque acabó con una racha de siete partidos sin ganar, una vez más terminó cediendo puntos, siendo contra Fortaleza en El Campín con el que no pudo lograr su segunda victoria consecutiva.

Sin duda, la falta de gol para América ha sido clave y es un déficit en este América de César Farías, quien en cada partido prueba jugadores, pero no encuentra un modelo fijo que le den los resultados necesarios.



Ante esta situación, el técnico César Farías dio a conocer en una entrevista con ‘El País’ de Cali, que pidió un delantero extranjero, pero no cumplió los parámetros exigidos por el club y terminó llegando Rodrigo Rivas, quien aún no ha podido debutar con los escarlatas.



Por ello, el venezolano aseguró que siempre tuvo en consideración al atacante ecuatoriano José Angulo, pero se pudo concretar porque era extranjero y los cupos estaban llenos.





“El que viniera al América debía cumplir unas condiciones: tenía que ser libre, no ser extranjero por el cupo completo que tenemos, que fuera colombiano y que no fuese tan lejana la continuidad de su juego. Hubo otros, pero tenían más edad y como ocho meses sin jugar. A mí me preguntaron, yo hice una recomendación que era un jugador ecuatoriano, pero no se pudo”, dijo César Farías.



Pese a que Farías cuenta con Rivas, la verdad es que el jugador no viene con buen ritmo de competencia tras su paso por Orense y se le conoce por ser un poco conflictivo con sus empresarios por temas económicos y eso no le ha permitido afianzarse en un club.



Por ahora, América deberá seguir gestionando su nómina, pues los lesionados también han hecho que no tengan un equipo base y con continuidad, así que esperan retomar confianzas contra Boyacá Chicó por la fecha 13 de Liga.