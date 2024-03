César Farías: ‘América hizo un partido inteligente’ contra Fortaleza

En América de Cali todavía no puede despegar el proceso de César Farías, pues los resultados siguen sin darse y el fútbol está en deuda con la afición.



Este domingo, el escarlata empató 0-0 con Fortaleza CEIF en El Campín, y los hinchas salieron inconformes con el juego plasmado en el estadio bogotano.



Sin embargo, para el técnico Farías, América “hizo un partido inteligente en el cual volvió a sumar otro cero, tuvo opciones de gol que no pudo concretar y tiene desde el 2019 que no puede ganar en Bogotá porque no es fácil, pero la respuesta ante la adversidad fue desarrollar las posibilidades, pero no hemos translucido en goles esas posibilidades. Un golcito de esos nos hubiese dado los tres puntos. Queda resaltar las cosas positivas, pensar en el siguiente partido en casa y buscar los tres puntos porque los necesitamos”.

A Farías le preguntaron por la falta de gol en América, a lo que respondió: “Como se quiera ver. Un equipo que queda en inferioridad numérica en la altura, que vive una situación incómoda y que aún en la adversidad llega, corre, lucha. Si no estuvieran preparados no generarían situaciones. Respeto la opinión de todo el mundo, yo lo veo diferente porque se dice eso más desde la emoción y no desde el razonamiento. América está luchando en las dificultades y estoy agradecido con los jugadores que cada día están haciendo su mejor esfuerzo”.



Para el entrenador escarlata, “la clave está en hacer los goles y no recibir tarjeta roja, ya van varios partidos en los que quedamos con menos jugadores y han sido severas con nosotros las decisiones. El pisotón en la canilla sobre López en otros partidos ha sido roja y uno depende del estilo y las decisiones del que le toca dirigir el partido ese día. Si podemos subsanar ese problema, vamos a mejorar. Tenemos equilibrio, juego y muchas veces no se ve lo positivo porque no ha podido sumar de a tres”.



“No puedo opinar porque no he visto la jugada, no me voy a pelear con la tecnología ni con la decisión, lo que digo es que ya llevamos 5 o 6 tarjetas rojas y nos está pesando mucho. Eso lo tenemos que revisar nosotros, pero también ver cómo va sucediendo. La de López sí la pude ver en mitad de tiempo y es una imagen que lo pisa completo y le saca amarilla. Nosotros recibimos dos tarjetas rojas con La Equidad por pisotón que nos dejan con 9 jugadores. Entonces, no estoy diciendo que no tenga la razón, pero nos enfrentamos a diferentes estilos de arbitraje”.