Valdés envió mensaje a Camargo y Roldán: 'Están fuera de lugar'

La agresión de un hincha a Daniel Cataño, la reacción del jugador, la decisión de Millonarios de no jugar y las declaraciones del Presidente del Tolima, fueron algunos de los momentos que marcaron el lamentable episodio en el Manuel Murillo Toro.



En medio de tantas opiniones sobre lo sucedido en Ibagué, apareció la voz de un exjugador de la Selección Colombia. Carlos Valdés se desahogó en ESPN FShow y mostró su preocupación por los hechos violentos en el fútbol colombiano. Su petición fue clara: tomar acciones.

"No es por echarle más leña a la situación pero las declaraciones del presidente del Tolima y las de (Wilmar) Roldán, en algún punto, están fuera de lugar y estamos hablando de un hecho grave", comenzó Valdés sobre lo sucedido el pasado domingo en Ibagué.



"Nos acostumbramos que hay una pelea de barras afuera, con un muerto, y el partido se juega. Si hay un problema social, hablemos de fútbol. Eso nos ha hecho mucho daño como sociedad y lo único que puedo pensar es en la burbuja en la que vive mucha gente", agregó.



Valdés enfatizó en las declaraciones de César Camargo, presidente del Tolima, que en medio de la situación señaló a Millonarios de hacer 'boicot' para no jugar. "El Presidente del Tolima claramente está pensando en su negocio".



El exfutbolista mencionó que en una situación como esta, lo importante es el mensaje social que se deja. "Es más importante que los 3 puntos o si el equipo se retira o no. Estamos hablando una situación en la que el desenlace pudo haber sido terrible. Los jugadores de Millonarios actuaron bien".



Finalmente, Carlos Valdés hizo un llamado a todos los actores del fútbol. "Nosotros, los que estamos afuera, tenemos que empezar a replantear como sociedad qué podemos hacer para no normalizar la violencia. Hay que parar y tomar acciones. No podemos esperar una situación más grave".