'Dejen de madrearme': desahogó del Roldán que paga los platos rotos

"No soy árbitro ni expulsé a nadie", escribió en Twitter el hombre al que confunden con Wilmar Roldán, el árbitro de Tolima-Millonarios. A Wilmer lo mencionan para insultarlo y criticarlo por la expulsión a Daniel Cataño, luego del incidente con un hincha en Ibagué.



Aunque parece chistoso, Wilmer Roldán se cansó de tanta notificación, así que decidió salirle al paso a quienes lo mencionan en la red social. El hombre que reside en Miami dejó claro que no es el árbitro que todos piensan.



"Lamento mucho lo que sucedió ayer entre Millonarios y Tolima pero les agradezco que dejen de madrearme y confundirme con WilmAr Roldán. Yo NO soy árbitro de fútbol ni he expulsado a nadie", escribió en Twitter.



Cabe recordar que el árbitro Roldán fue designado para el partido Tolima-Millonarios, que luego de la agresión entre un hincha y un jugador, no pudo cumplirse como estaba previsto. A Wilmar lo han criticado por la decisión con Cataño y por intentar que el partido se cumpliera pese al grave incidente.