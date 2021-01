¿Qué pasará con Carlos Sierra? Presidente del América responde

Mucho es lo que se especula sobre el futuro del volante Carlos Sierra y sí finalmente se quedará este semestre para ser tenido en cuenta por Juan Cruz Real. El jugador se entrena con América, pero su salida parecer ser inminente.



Hace unos días Tulio Gómez, máximo accionista del campeón colombiano, confirmó que habían ofertas por el jugador y este viernes el Presidente del club se refirió a su situación.

Sierra es un volante que con llegada, que tiene juego aéreo y buena pegada de media distancia, y sin duda, se ganó el cariño de la afición por su entrega. Fue pieza clave en la consecución de la estrella 14, con Alexandre Guimaraes, pero la llegada del argentino Juan Cruz Real no le sentó muy bien. Al menos eso asegura Tulio Gómez.



Es talentoso y por eso no se hace raro que ya exista interés de dos clubes en Colombia por ficharlo. América está tratando de encontrarle equipo cuando antes, mientras él continúa entrenándose con sus compañeros, pero sin la posibilidad de competir.



Al respecto, este este viernes el presidente del América, Mauricio Romero, se refirió a la situación de Sierra en entrevista con el programa Zona Libre de Humo. El directivo dijo que están buscando lo mejor para él.



“Lo de Sierra lo estamos trabajando, ojalá se pueda dar. Él es un jugador muy importante para nosotros, creemos que tiene mercado por lo que significa, por la calidad que tiene”, destacó.



Hace unos días Tulio Gómez había dicho que Sierra era un “jugadorazo y una gran persona”, pero que el problema había sido que no se adaptó a la idea de Juan Cruz Real. El técnico argentino no lo tiene en cuenta y por eso buscan su salida.



Una de las opciones que habría aparecido sería la de Rionegro Águilas. Por lo pronto no hay nada más allá del deseo de América en encontrarle equipo para que continúe su carrera. Este volante que ha jugador en el fútbol de Panamá, Venezuela y Chile, y que llegó en 2018 al rojo vallecaucano, que ha sido su único club en Colombia.