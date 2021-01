América no cierra su libro de fichajes: busca repatriar un atacante

El presidente del América, Mauricio Romero, dialogó con el programa Zona Libre de Humo y fue claro al asegurar que está muy adelanta la negociación por el extremo Steven Mendoza. Serán horas definitivas para confirmar su vinculación al América, después de ocho años.

“Steven es una posibilidad real que estamos trabajando, es un tema que no es fácil porque actualmente tiene contrato con un equipo Europeo. El club dueño de sus derechos económicos está tratando de sacar lo que se pueda. Hay dos cosas fundamentales, nosotros lo queremos y él también quiere venir”, indicó.



Mendoza, de 28 años, y conocido en el fútbol como ‘Makelele’, juega desde 2018 con el equipo francés Amiens y tiene un vínculo de cinco meses más, lo que estaría complicando la negociación. América no quiere esperar un semestre para tenerlo y por esto ya está arreglando económicamente con el club.



“Tenemos que llegar a un acuerdo económico con el club y estamos tratando de avanzar. Esto no avanza con la velocidad que uno quisiera. Esperamos poderlo cerrar y que sea lo mejor para el club”.



Romero contó que Mendoza tiene buena relación con varios jugadores de la plantilla y es hincha del rojo. Además mantiene informado sobre la actualidad del equipo y su deseo es volver al América.



El extremo solo saldría de Amiens si es en venta y esa es la negociación que está adelantando la directiva del actual campeón colombiano. “Con Steven el tema salarial no ha sido ningún problema, todo está en el arreglo que podamos tener con el equipo francés”.



Finalmente, el Presidente del América reconoció que por ahora no tienen un plan B para fichar otro jugador en caso que no resulte el negocio por Mendoza.



Steven debutó con Envigado en 2010 y dos años después llegó al elenco escarlata. También jugó con Cúcuta y Deportivo Cali, antes de partir al fútbol internacional para jugar en la India, Brasil, Estados Unidos y Francia.