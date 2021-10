Carlos Sánchez consigue su primer título en el FPC y como profesional

A sus 35 años, Carlos Sánchez regresó a Colombia en busca de minutos y de un equipo que le abriera las puertas en el tremo final de su carrera. El mundialista con la Tricolor aterrizó en Bogotá para unirse a Santa Fe; club con el que logró su primer título en el FPC y como profesional.

Con pasado en River Plate de Uruguay, Valenciennes, Elche, Aston Villa, Fiorentina, Espanyol, West Ham y Watford, el experimentado volante de marca hizo parte de la nómina titular que derrotó el América de Cali en la final de la Superliga (3-2) y celebró con su hinchada en una buena noche para los cardenales en El Campín.



"No podría ser mejor. Hace muy pocas semanas llegué a este club que me abrió las puertas y estoy celebrado. Es un sentimiento, no podría ser mejor... Estoy choqueado, es una alegría inmensa que no sé expresarla en este momento. No perdimos la brújula, supimos adaptarnos y nos dio resultado todo lo que se habló", dijo la 'Roca' al término del partido.



Con apenas seis partidos con la camiseta del león, Sánchez se ganó un puesto en el once de Grigori Méndez y de a poco de está convirtiendo en pieza clave del cuadro capitalino que sueña con clasificarse a las finales de la Liga.