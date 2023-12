Salida de Darwin del América: destapan el motivo y verdadero culpable

América de Cali confirmó la salida del delantero Carlos Darwin Quintero y de una vez, el jugador pasó a ser jugador del Deportivo Pereira, club que le abrió las puertas para continuar su carrera para 2024.



En el aire quedó en duda lo que en verdad pasó para que Darwin y América se separaran y luego de ya no estar en las filas escarlatas, se dio a conocer el motivo por el que el ‘Científico’ decidió terminar el contrato.



El representante de Quintero, Juan Carlos Torres, dio detalles de la salida en una entrevista con Caracol Radio y mencionó que no hubo una buena relación con Lucas González.



“Carlos Darwin se va de América más por temas deportivos que por otra cosa. Su relación con Lucas González terminó mal y no estaba en los planes del profe. Si estuviera otro entrenador él se quedaría”, fue el mensaje contundente del representante del jugador.



​Con esta afirmación, se confirma lo que hace unos meses se especulaba, pues el periodista Javier Hernández Bonnet afirmó que entre el técnico y Carlos Darwin estaban distanciados, pero luego el mismo jugador le confirmó al mismo comunicador que no era cierto.



Sin embargo, tras las declaraciones de su representante, el tiempo dio la razón y queda claro que la estadía de Darwin Quintero en América no se dio por diferencias con el técnico Lucas González.