Carlos Bacca no se dejará quitar su gol: advirtió que peleará

Junior de Barranquilla logró ganarle al Deportivo Cali 3-2 y de la mano del delantero Carlos Bacca, el equipo de Arturo Reyes sueña con clasificar a los ocho mejores de la Liga BetPlay 2023-II.

Sin embargo, las polémicas no se hicieron esperar y el segundo gol de Junior fue protagonista, debido a que Carlos Bacca pudo cabecear para que el balón ingresara a la red, pero el árbitro Wilmar Roldán, decidió dar esa anotación como autogol, luego de que aparentemente el esférico le pegara al defensa del Cali, Jhildrey Lasso.



En la repetición de televisión no se ve con claridad de quién es el gol, pues apenas se ve cómo los dos jugadores van por la disputa del balón.



Tras esta polémica por su gol, Carlos Bacca dejó claro en conferencia de prensa que anotó doblete y no uno solo, pero cuando le explicaron que el árbitro lo dio como autogol, el delantero dijo que peleará porque él hizo dos.



“¿Uno? ¿El tercero o los dos goles? ¿Ahora nos estamos quitando los goles? No, son dos goles los que he marcado porque los he empujado yo”. no sé qué han visto, pero los empujé yo los dos goles. Si hay que pelear, hay que pelear”, dijo Carlos Bacca tras enterarse que le habían quitado un gol.



#Junior Carlos Bacca pelea por su gol. Aunque en el tanto que significó el 2-1 ante Deportivo Cali parecía que darían autogol de Jhildrey Lasso, el porteño dijo que fue suyo y que deben darle el doblete.



El árbitro Wilmar Roldán se lo anotó al porteño.https://t.co/EaSWykiFZl pic.twitter.com/bBXk6tqcOk — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) October 7, 2023



Por ahora, el cuerpo arbitral generó el reporte y según El Heraldo, al jugador sólo le valieron un gol que fue la segunda anotación que hizo para el 3-2 final.