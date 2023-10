Junior, cerca de los ocho: cuentas para clasificar a cuadrangulares

Pese a haber goleado a Unión Magdalena y Alianza Petrolera y mostrar una cara distinta a lo que se había hecho en el semestre, Junior de Barranquilla pasa por un momento irregular en la temporada.



Y es que tras estos dos juegos, el plantel dirigido por Arturo Reyes entró en un bache en donde no vieron el triunfo durante cuatro juegos consecutivos.



El ‘Tiburón’ no pudo Nacional y empató en casa, perdió con Chicó y Tolima y no pasó del empate con Jaguares en Montería.



Ante esto, Junior comenzó a perder terreno en la Liga y se alejó un poco de la zona de clasificación del torneo.

Sin embargo, tras el triunfo ante Deportivo Cali en Barranquilla, Junior se volvió a meter en la contienda por clasificar y está a solo un punto del octavo clasificado que es Alianza Petrolera, pero a su vez está cerca de puestos importantes ya que solo está a cuatro puntos del quinto lugar.



Bajo ese panorama, Junior deberá conseguir el máximo de puntos posibles en los cuatro partidos que le quedan que son Millonarios (visitante), Once Caldas (local), Deportivo Pereira (visitante) y Atlético Huila (local) y a su vez esperar un tropiezo de los de arriba.



De hecho, Junior tiene la posibilidad de ingresar a los ocho si logra un eventual triunfo ante Millonarios en Bogotá ya que el Embajador se quedaría con 22 y el Tiburón llegaría a las 24 unidades por lo que podría escalar al sexto puesto si Santa Fe tropieza este fin de semana con Águilas Doradas en El Campín.



De igual manera, el calendario le ayuda bastante al conjunto barranquillero ya que durante este mes mientras varios de sus rivales directos deberán jugar contra equipos que están en los primeros puestos de la tabla.