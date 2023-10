Montero habló de todo: Millonarios, final con Nacional, ir a Europa

Álvaro Montero ha sido uno de los jugadores más regulares de Millonarios en el último tiempo. El guardameta ha tenido un gran rendimiento y son pocos los errores los que se le cuenta en su paso por el Embajador.



Pues bien, este viernes en diálogo con ESPN, el arquero habló de varios temas de actualidad entre ellos su presente en Millonarios, cómo vivió la tanda de penaltis ante Nacional el semestre pasado y además desveló el equipo en el que quiere jugar en caso de ir a Europa.

Sobre el presente de Millonarios señaló: “Contento por lo que estoy haciendo aquí en Millonarios, tenemos un buen plantel. Los muchachos tienen una ambición brava y más porque hay jugadores jóvenes que lograron el título y tienen esas ganas de volver a sentir esas mismas sensaciones. Los más experimentados queremos habituar a esos jugadores para llenar de jerarquía al club que está haciendo cosas buenas”.



Acerca de la definición de penaltis con Nacional y sobre todo el cobro de Jarlan aseguró: “Hoy en día tenemos mucha información y podemos evaluar el mayor porcentaje de aciertos de pateo de los jugadores, eso no implica que siempre tenga la razón, pero te da un margen de posibilidades de que el jugador pueda patear allí. En la final el grupo de Millonarios nos pasó la información, pero ya después es decisión tuya. Por ejemplo, en el penal de la final de Jarlan Barrera me habían dicho que iba al palo derecho mío, él había acertado los últimos tres penales y yo decidí tirarme al otro lado, también el factor suerte y tu capacidad juega allí”.



Además, habló de cómo se afrontan esas tandas decisivas: “Para mí tiene un porcentaje de suerte, pero lo principal es tener la capacidad para afrontar ese momento, que tu cuerpo esté fuerte y preparado para esas circunstancias tanto física como mentalmente, es un duelo mental que tienes con el jugador que vaya a patear”.



Por otro lado, se refirió a su sueño de jugar en Europa y desveló el club en el quiere jugar: “Me veo jugando en Europa, el sueño nunca se me ha limitado, siempre he tenido las ganas de jugar allá que es donde están las mejores ligas y el mejor nivel de competitividad, pero siempre siendo realistas, sabiendo que las posibilidades para un arquero en el mercado se reducen y hay que estar preparados por si se presenta la posibilidad y si no seguir trabajando para buscarla. Siempre he soñado con jugar en el Manchester United”.