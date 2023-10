Nacional visita a Unión Magdalena buscando una nueva victoria

Atlético Nacional quiere comenzar a sellar su clasificación este sábado cuando visite a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El cuadro verdolaga está a pocas unidades de meterse en cuadrangulares de Liga Betplay.



Los antioqueños vienen de meterse a semifinales de Copa Betplay a mitad de semana luego de vencer a Águilas Doradas en la serie y ahora se centrarán en clasificar en Liga.



Sumado al triunfo en Copa, Nacional pasa por una racha victoriosa y acumula tres triunfos en línea entre Liga y Copa en donde destaca la ida ante Águilas y el triunfo en Liga contra Envigado.

William Amaral convocó a lo mejor que tiene disponible para este partido debido a la importancia que tiene para comenzar a asegurar el cupo en cuadrangulares. Dos de los que destacan en la lista es Kevin Mier que tras este juego viajará a Barranquilla para unirse a la concentración de la Selección Colombia y Eric Ramírez que fue convocado por Venezuela.



Por otro lado, Unión Magdalena sigue con su lucha por no descender. El ‘Ciclón’ viene de caer con Deportivo Cali en condición de local en un partidazo que terminó 4-3.



No obstante, previo a este juego, Unión derrotó a Pereira en condición de local y anteriormente empató con Once Caldas.



La última vez que Nacional y Unión se vieron las caras fue el pasado mes de abril con triunfo verdolaga en el estadio Atanasio Girardot donde Jefferson Duque anotó doblete.



Ficha del juego



Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio Sierra Nevada

TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Unión Magdalena: Carlos Bejarano; José Mercado, Anthony Bedoya, Ronaldo Lora, Nicolás Gil; Fabián Cantillo, Alexander Mejía, Cristian Sención; Roberto Hinojosa, Gustavo Torres, Ricardo Márquez.



Atlético Nacional: Kevin Mier; Edier Ocampo, Cristián Zapata, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Nelson Deossa, Óscar Perea, Jhon Duque, Neyder Moreno; Dorlan Pabón, Éric Ramírez.