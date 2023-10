Reyes tras el triunfo: ‘Era un partido importante para todos’

Junior de Barranquilla sacó este viernes un gran resultado en su casa ante Deportivo Cali que los vuelve a acercar en la lucha por la clasificación. Tras el gran triunfo, Arturo Reyes dejó sus sensaciones del juego.



Entre lo más notable que mencionó dijo que el triunfo es importante para todos incluyendo hinchada, prensa y demás y que deben mejorar cosas puntuales para intentar clasificar en los próximos juegos.



“Creo que hay puntos por mejorar y uno de ellos, el momento cuando se pierde el balón. Estamos sumando mucho en ofensiva y quedamos mal balanceados, es una materia por corregir, hay que ver eso y cambiar eso”, comentó de inicio.

Y agregó: “Rescato la actitud del equipo porque hubo que ir adelante en dos oportunidades y en el 3-2 ayudó la hinchada, el plantel sintió ese apoyo”.



Sobre las expulsiones en los últimos juegos dijo: “Hemos sufrido muchas expulsiones y eso cambia el plan de juego. Nuestros jugadores tienen que manejar esas emociones. Resalto el carácter, pero ese carácter no se puede ir al otro lado. Estamos contentos porque era un partido importante para todos. Me deja contento que la hinchada apoyara cuando más se necesita”.



Además, dio el parte médico de la lesión de José Enamorado: “Él venía con un dolor en la parte posterior de la rodilla. Trabajó duro para llegar a este juego, pero parece que se resintió y pidió el cambio. Este partido necesitábamos un jugador entero y Freddy (Hinestroza) entró bien para luchar por la pelota. Me agrada que los futbolistas que no han tenido muchos minutos estén jugando bien”.



Finalmente, mencionó que hay que mejorar muchas cosas en defensa: “Yo veo el equipo como un todo. Separar ataque y defensa no es fácil y crear las opciones incluye los once jugadores. Después de los partidos vemos las cosas buenas y las cosas que hay que corregir y estos errores en defensa hay que seguir mejorándolos para conseguir más triunfos, este partido nos deja con la satisfacción del deber cumplido”.