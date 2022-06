Vélez analizó eliminación de Millos con ácida crítica: ¿a quién culpó?

En el programa Línea de 4, de Win Sports, Carlos Antonio Vélez analizó la eliminación de Millonarios frente a Nacional, después de igualar 0-0 en la fecha 5 de los cuadrangulares. El periodista lanzó una dura crítica a las directivas del club exigiéndole refuerzos de jerarquía para que no vuelvan a tener un fracaso como este. ¿Qué dijo de Alberto Gamero y sus pupilos?

"A Millonarios le faltó quien empujara esa pelota, lo hace todo bien pero no hay quien la meta", dijo Vélez reconociendo que en Colombia el problema pasa por la falta de gol. "Tenemos un problema y mientras no aceptemos que tenemos un problema, no lo vamos a solucionar. Admitamos, no tenemos goleadores, no hacemos goles, y si los tenemos, no hacen".



Y agregó: "En el caso de Millonarios la cacería de brujas sobra, los únicos responsables son sus dirigentes. Echarle la culpa a Gamero es lo más fácil. Decir que no gana con los equipos grandes, que no gana con las estrellas, cuáles estrellas. Millonarios se ha hecho un negocio bueno y además muy romántico: fuerzas básicas. Los pelaos ganan partidos, no campeonatos".



Carlos Antonio volvió a apuntar hacia los dirigentes en Millonarios, por la falta de refuerzos y puso como ejemplo a Nacional. "Veíamos que para cerrar el partido, Nacional mete a Alexander Mejía. Jugador de selección nacional, que ha jugado no sé cuántos partidos, campeón de Libertadores. Cambio en Millonarios, entra Cortés, jugador de 18 años, cinco partidos. De qué estamos hablando".



Finalmente, Vélez salió en defensa del técnico samario reconociendo la gran campaña que realizó, en la que terminó primero en el todos contra todos. "Gamero es un tipo calificado y Millonarios hizo un campañón, pero ahí no se estaba disputando el título. Cuando llegó la hora le pasó lo de los torneos anteriores y es que faltó la jerarquía y el jugador decisivo (...) Los equipos grandes necesitan otro tipo de refuerzos y a esa camada de jugadores jóvenes para potenciarlos necesitan turbo. La dirigencia de Millonarios no puede ser tan mezquina de sacar pero no invertir".