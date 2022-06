Gamero, al paredón: ¿debe seguir proceso en Millonarios sin títulos?

"No hablo de fracaso porque fracasar es no intentar y nosotros intentamos siempre, hasta hoy, hasta último momento". Así de claro les habló Alberto Gamero a los hinchas de Millonarios, que dos años después de su llegada quisieran saber cuándo dejarán de alegrarse por los progresos y empezarán a festejar los títulos.

Muy pocos desconocen el mérito del entrenador al meterse siempre entre los protagonistas de la Liga Betplay, a pesar de contar con una nómina de la que ha extraído auténticas joyas como Andrés Román (hoy fuera), Andrés Llinás, Daniel Ruiz, Stiven Vega (lesionado), Andrés Gómez, Rosales, Cortés y así.. la lista es larga. Pero pocos pueden negar que dos años de proceso deberían verse reflejados ya con trofeos en las vitrinas.



Y no es solo por la actual campaña que, vale decir, es la mejor del elenco azul en la historia de los torneos cortos, con 42 puntos sumados, un notable 64 por ciento de rendimiento. Es que fue esta última la repetición de las anteriores, con un equipo que tuvo cinco bajas en las instancias definitivas por lesión o por ausencia obligada (convocatoria de su selección, Juan Pablo Vargas), lo que hizo del cierre un caos: en cinco juegos sumó solo 6 puntos y marcó un único gol, de penalti. Ahí estuvo la gran falla: no hubo definición. ¿Las razones? Una única: se supo desde el inicio de la campaña que se necesitaba un goleador de garantías, que no era Herazo, y esa falta de inversión en un atacante que aportara los goles de Fernando Uribe se pagó caro.



Pero mirando hacia atrás, las campañas anteriores de Gamero daban la sensación de que era esta vez cuando el título tenía que redondear, consecuentemente, un proceso bien llevado, que dejó un estilo definido en un equipo que cada vez se parecía más a lo que planteaba su DT.



Ya en el primer semestre de 2021 le pegaba en el palo el título, cuando Millonarios, a punta de talento local, fue tercero en la primera ronda, eliminó a América de Cali en cuartos de final y a Junior en la semifinal y se encontró con Tolima en la final, en la que se escapó la dicha al caer 2-1 y empatar 1-1 en la vuelta. El rendimiento del 56.9 por ciento era, en todo caso, buen balance.



En ese segundo semestre de 2021, Gamero volvió a pelear arriba en la primera fase al ser segundo, con 36 unidades y avanzar al cuadrangular B con Tolima, América y Alianza Petrolera. De nuevo Tolima se impuso por un solo punto pero el rendimiento llegó a ser del 60 por ciento.



Ya pocos recuerdan que esos buenos resultados fueron producto de un 2020 en plena pandemia, en la que no solo no se llegó a la semifinal de Liga, sino que vino la eliminación de Copa Sudamericana a manos del Deportivo Cali, de la Liguilla aquella de los eliminados otra vez por el equipo 'azucarero' y de la Copa Colombia, por cuenta de Alianza Petrolera. Entonces se alabó la fortaleza directiva de seguir creyendo en Gamero, contra viento y marea. Ahora parece ser esta falta de refuerzos una cuenta de cobro tardía, que pagan los hinchas, decepcionados por una nueva eliminación.



¿Cuál debe ser entonces el futuro de Alberto Gamero en Millonarios? Opine: