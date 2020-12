Cali recibe a Millonarios por el último cupo a Suramericana 2021

Deportivo Cali se juega su última carta para evitar que la temporada 2020 termine en medio de la mayor de las desilusiones de los últimos: Recibe este martes (6:30 p.m.) a Millonarios en su estadio de Palmaseca, en el repechaje por el último tiquete de Colombia a la Copa Suramericana del próximo año.



Eso es lo que hay, después de haber quedado por fuera en octavos de final de la Copa BetPlay, de los cuartos en Liga y de octavos en Copa Suramericana 2020.



Lamentablemente, las noticias recientes entregadas por el Departamento Médico no fueron las mejores, ya que dos jugadores y dos miembros del cuerpo técnico, entre ellos el entrenador Alfredo Arias, dieron positivo para covid-19 y quedaron aislados del resto del plantel, por lo que el asistente Ítalo Cervino será quien dirija a los ‘azucareros’ frente al elenco albiazul.

Como se sabe, el arquero David González decidió dar por terminada su carrera profesional y después de la eliminación en Copa Suramericana se despidió, por lo que el titular será Johans Wallens. Otros cuatro jugadores que no eran titulares también salieron.



Aunque en la última parte del año no hubo contacto con los medios, lo que se cree que el Cali utilizará el grupo que tuvo buenas presentaciones en creación de juego, pero le faltó eficacia en ataque y estabilidad en el sector posterior.



En Agustín Palavecino, Jhon Vásquez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez están depositadas las esperanzas de desequilibrio para lograr un triunfo sobre Millonarios en este compromiso único por el cupo a la Suramericana.



Uno que no seguirá es Andrés Colorado, quien debe regresar a Cortuluá a la espera de una oferta internacional. Veedores del Anderlecht, de Bélgica, estarán atentos a sus movimientos en este partido para decidir si lo llevan a territorio europeo.



Las nuevas caras del Cali para la temporada 2021 son el uruguayo Guillermo De Amores y los delanteros Michell Ramos y Marcos Pérez, mientras que el club llegó a un acuerdo con Alianza Petrolera para comprar el restante 50% de los derechos federativos del extremo cartagenero Jhon Vásquez.



Datos



Millonarios perdió solo uno de sus últimos 10 enfrentamientos ante el Cali (0- 2 en La liga Águila I 2018), de resto suma 3 triunfos y 6 empates.



Cinco de los últimos 10 partidos entre Cali y Millonarios finalizaron 1-1.



Deportivo Cali no ganó ninguno de sus últimos seis juegos entre todas las competiciones (2 empates y 4 derrotas): sumó un punto ante La Equidad en Liga, quedó eliminado por penales ante Deportes Quindío en octavos de final de la Copa BetPlay tras igualar 1-1, y perdió los restantes cuatro juegos (2 por Liga y 2 por Copa Suramericana).



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Día: Martes 29 de diciembre



Hora: 6:30 p.m.



Transmite: WIN Sports+.



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Richard Ortiz (Quindío).



Probable formación



Deportivo Cali: Johans Wallens; Juan Camilo Angulo; Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Agustín Palavecino, Deiber Caicedo (Kevin Velasco), Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.



D.T.: Ítalo Cervino.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces